Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Avellino, anziana muore al Pronto soccorso ma i familiari lo apprendono il giorno dopo

Cronaca

La donna di 84 anni di Montemarano era stata trasferita nel pomeriggio di venerdì scorso in ambulanza dalla Rsa di cui era ospite, per una patologia cardiologica complessa. La domenica mattina, all’alba, l'anziana era poi spirata sulla barella 

ascolta articolo

Una morte in corsia e una comunicazione arrivata troppo tardi. È questo il contesto che ha portato i familiari di un’anziana a presentare denuncia dopo aver appreso solo il giorno successivo il decesso della propria congiunta, ricoverata al Pronto Soccorso dell'azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino. La donna di 84 anni di Montemarano era stata trasferita nel pomeriggio di venerdì scorso in ambulanza dalla Rsa di cui era ospite, per una patologia cardiologica complessa. La domenica mattina, all’alba, l'anziana era poi spirata sulla barella del Pronto Soccorso. 

Le scuse

Il primario del reparto di Emergenza del "Moscati", Antonino Maffei, ha presentato le scuse di tutta la struttura al figlio dell'anziana esprimendo "rammarico per quanto accaduto da parte di tutta l'Azienda". "C'è stato un difetto di comunicazione – ha spiegato Maffei - di cui ci assumiamo la responsabilità: dal Pronto Soccorso è stata contattato il numero telefonico della Rsa, che non ha risposto, anzi che quello dei familiari. La concitazione per le emergenze in corso, con ben 21 Codici Rossi ricoverati, ha poi provocato la grave dimenticanza". Lo stesso Maffei ha dettagliatamente informato il direttore generale del "Moscati", Germano Perito, che avvierà le procedure di verifica previste. 

Approfondimento

Dimessa due volte dall'ospedale, turista italiana morta alle Canarie

Cronaca: Ultime notizie

Processo Pandoro Gate, Chiara Ferragni prosciolta da accusa di truffa

Cronaca

Il giudice non ha riconosciuto l'aggravante, contestata dai pm, della minorata difesa dei...

Chiara Ferragni esce dall aula del tribunale dopo la sentenza di assoluzione, Milano, 14 Gennaio 2026. ANSA/MATTEO CORNER Chiara Ferragni leaves the courtroom after her acquittal, Milan, January 14, 2026. ANSA/MATTEO CORNER

Varese, colpito da padrone di casa durante rapina: muore 37enne

Cronaca

L’uomo è stato abbandonato dai complici in fin di vita davanti all’ospedale di Magenta. Le...

Rapina in gioielleria di Cortina, malviventi in fuga

Cronaca

Si cercano i responsabili di una rapina a mano armata in un negozio di Corso Italia, nel pieno...

Fatture false ed evasione dell'Iva, sigilli ai "Napolitano Store"

Cronaca

La Guardia di Finanza sequestra l'azienda del tiktoker per evasione e frode. “Supereremo anche...

Chatbot AI in terapia: risultati esperimento preoccupano i ricercatori

Cronaca

Prosegue la sperimentazione sui chatbot AI più diffusi in circolazione: Claude, Grok, Gemini e...

Cronaca: i più letti