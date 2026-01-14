La donna di 84 anni di Montemarano era stata trasferita nel pomeriggio di venerdì scorso in ambulanza dalla Rsa di cui era ospite, per una patologia cardiologica complessa. La domenica mattina, all’alba, l'anziana era poi spirata sulla barella

Una morte in corsia e una comunicazione arrivata troppo tardi. È questo il contesto che ha portato i familiari di un’anziana a presentare denuncia dopo aver appreso solo il giorno successivo il decesso della propria congiunta, ricoverata al Pronto Soccorso dell'azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino. La donna di 84 anni di Montemarano era stata trasferita nel pomeriggio di venerdì scorso in ambulanza dalla Rsa di cui era ospite, per una patologia cardiologica complessa. La domenica mattina, all’alba, l'anziana era poi spirata sulla barella del Pronto Soccorso.