Fondi ad Hamas, sotto tutela giudice e pm dell'inchiesta: controlli davanti al TribunaleCronaca
Si tratta di una misura preventiva: un agente della polizia e un militare della guardia di finanza seguiranno i due magistrati in tutti gli spostamenti. Inoltre, nei giorni scorsi, è stata disposta una pattuglia fissa di sorveglianza davanti al tribunale
Sono sotto tutela Silvia Carpanini e Marco Zocco, rispettivamente giudice per le indagini preliminari e pm della maxi inchiesta che ha portato all'arresto del presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, Mohammed Hannoun. Insieme a lui anche altre sei persone sono state arrestate in quanto ritenute finanziatori di Hamas. Ai due magistrati saranno assegnati un agente della polizia e un militare della guardia di finanza che li seguiranno negli spostamenti come forma di misura preventiva.
Sorveglianza davanti al tribunale
Nei giorni scorsi era già stata disposta la sorveglianza fissa davanti al tribunale con una pattuglia, a turno, di carabinieri, polizia e guardia di finanza a presidiare l'ingresso di palazzo di giustizia. A disporre la tutela è stato in via d'urgenza il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza.
Leggi anche
Fondi ad Hamas, Hannoun si avvale di facoltà di non rispondere
©Ansa
Israele-Palestina, da Oslo a Sharm: i piani di pace negli anni
Dagli accordi di Camp David al vertice di Sharm el-Sheikh, da tempo si cerca una via diplomatica per la pace in Medio Oriente. Un percorso costellato da tanti fallimenti. Ora, con la firma dell'accordo sulla prima fase del piano Trump per Gaza, l'impressione è di essere a una svolta. Dalla stretta di mano Rabin-Arafat alle proposte per “Due Stati, due popoli”: ecco le tappe per risolvere la questione israelo-palestinese