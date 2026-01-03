Sono sotto tutela Silvia Carpanini e Marco Zocco, rispettivamente giudice per le indagini preliminari e pm della maxi inchiesta che ha portato all'arresto del presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, Mohammed Hannoun. Insieme a lui anche altre sei persone sono state arrestate in quanto ritenute finanziatori di Hamas. Ai due magistrati saranno assegnati un agente della polizia e un militare della guardia di finanza che li seguiranno negli spostamenti come forma di misura preventiva.