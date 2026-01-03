Offerte Sky
Fondi ad Hamas, sotto tutela giudice e pm dell'inchiesta: controlli davanti al Tribunale

Cronaca
©Ansa

Si tratta di una misura preventiva: un agente della polizia e un militare della guardia di finanza seguiranno i due magistrati in tutti gli spostamenti. Inoltre, nei giorni scorsi, è stata disposta una pattuglia fissa di sorveglianza davanti al tribunale

Sono sotto tutela Silvia Carpanini e Marco Zocco, rispettivamente giudice per le indagini preliminari e pm della maxi inchiesta che ha portato all'arresto del presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, Mohammed Hannoun. Insieme a lui anche altre sei persone sono state arrestate in quanto ritenute finanziatori di Hamas. Ai due magistrati saranno assegnati un agente della polizia e un militare della guardia di finanza che li seguiranno negli spostamenti come forma di misura preventiva. 

Sorveglianza davanti al tribunale

Nei giorni scorsi era già stata disposta la sorveglianza fissa davanti al tribunale con una pattuglia, a turno, di carabinieri, polizia e guardia di finanza a presidiare l'ingresso di palazzo di giustizia. A disporre la tutela è stato in via d'urgenza il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza.

