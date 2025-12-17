Ex insegnante, aveva 39 anni quando nell'agosto 2005 venne colpita da un'emorragia cerebrale post-partum dopo la nascita della seconda figlia, entrando in coma. È tra le personalità insignite delle onorificenze al merito della Repubblica, con il titolo di ufficiale

La 59enne Daniela Gazzano è tra le personalità insignite delle onorificenze al merito della Repubblica, con il titolo di ufficiale, che la prefettura di Cuneo consegnerà oggi pomeriggio. L'ex insegnante, originaria di Albenga (Savona) e residente a Bra (Cuneo), aveva 39 anni quando nell'agosto 2005 venne colpita da un'emorragia cerebrale post-partum dopo la nascita della seconda figlia, entrando in coma. Solo dopo sei mesi di stato vegetativo, come scrive il quotidiano La Stampa, il marito Luigi si accorse che la moglie era cosciente: affetta da locked-in syndrome (sindrome del chiavistello), il suo corpo è del tutto immobile ma grazie a una lunga riabilitazione riesce ora a comunicare attraverso gli occhi.

Il libro scritto con 110mila battiti di ciglia

Ed è proprio attraverso gli occhi che con oltre 110mila battiti di ciglia, nel 2018 è riuscita a scrivere, dettandolo, il libro "Le storie magiche della radura incantata", una raccolta di favole dedicata ai figli Leonardo e Camilla, edito da Salani.