Meteo, allerta maltempo per neve e pioggia: le regioni a rischio

Pioggia e temporali dal Nord al Sud con nevicate al di sopra dei 400-600 metri su Piemonte ed entroterra ligure. Allerta meteo della Protezione civile in Sicilia, Sardegna, su parte di Calabria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte. Vasta circolazione depressionaria in avvicinamento dall'Atlantico nel week end con probabile condizioni di maltempo durante le festività natalizie ascolta articolo

Condizioni meteo instabili o perturbate sull'Italia con piogge e temporali che interessano Nord-Ovest e Isole Maggiori. Nel corso della giornata poi fenomeni che si estenderanno anche al Nord-Est e alle regioni del Centro-Sud. Instabilità anche per domani, soprattutto sui settori centro-meridionali della Penisola. Tra giovedì e venerdì l'espansione dell'alta pressione porterà nuovamente tempo più stabile anche se sarà da monitorare lo spostamento di una circolazione depressionaria sul nord Africa, la quale potrebbe interessare l'estremo Sud. Il Centro Meteo Italiano per il weekend mostra una vasta circolazione depressionaria in avvicinamento dall'Atlantico. Questa potrebbe portare poi una fase di maltempo durante le festività natalizie.

Allerta gialla in Sicilia, Sardegna, Piemonte e Toscana Una perturbazione porta un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Paese. Allerta gialla su gran parte di Sicilia e Sardegna e su parte di Calabria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte. Lo indica la Protezione civile. L'avviso prevede precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, specie sui settori orientali e meridionali. Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie sui versanti meridionali e settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre da oggi si prevedono nevicate al di sopra dei 400-600 metri su Piemonte meridionale ed entroterra ligure di ponente, con quota neve in rialzo al di sopra dei 1.000-1.200 metri nella seconda parte della giornata, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Approfondimento Meteo, con il Burian neve anche a bassa quota: ecco dove e quando

Previsioni meteo per oggi Al Nord cieli coperti con precipitazioni sparse più intense sulle regioni di nord-ovest; neve sui rilievi alpini a partire dai 1000 metri. Al pomeriggio piogge che insistono tra Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, asciutto ma coperto altrove. In serata condizioni di tempo uggioso con cieli coperti e piogge sui medesimi settori. Al Centro deboli piogge sulle coste Tirreniche, con cieli nuvolosi ovunque. In serata e in nottata precipitazioni estese ai restanti settori, ma senza fenomeni di rilievo. Al Sud attese piogge sulle Isole Maggiori, più intense sulla Sardegna. Al pomeriggio fenomeni intensi che si spostano sulla Sicilia. In serata e in nottata precipitazioni che si estendono anche sulle regioni peninsulari con nuvolosità compatta. Temperature minime in generale rialzo. Massime in diminuzione da Nord a Sud.