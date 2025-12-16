Brescia, ucciso a coltellate a Sarezzo: arrestato 32enne

Offerte Sky
Brescia, ucciso a coltellate davanti a un bar a Sarezzo: arrestato 32enne

Cronaca
©Ansa

La vittima, Andrei Zakabluk, è stata trasportata nell'ospedale bresciano di Gardone Val Trompia, dove è deceduta. I carabinieri della locale compagnia hanno rintracciato e arrestato per omicidio aggravato il presunto autore, un uomo di 32 anni originario della Moldavia

Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato accoltellato davanti al bar Bellavista a Sarezzo, in Val Trompia in provincia di Brescia. La vittima è Andrei Zakabluk, cittadino italiano di origini ucraine, che lavorava come barista nel locale di proprietà della moglie. A seguito dell'aggressione, il 55enne è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale bresciano di Gardone Val Trompia, dove è deceduto. I carabinieri della locale compagnia hanno rintracciato e arrestato per omicidio aggravato il presunto responsabile, un uomo di 32 anni originario della Moldavia.

L'aggressione a Sarezzo

Restano ancora da chiarire i motivi dell'aggressione, avvenuta intorno alle 23. I militari dell'Arma hanno successivamente recuperato e sequestrato il coltello utilizzato dal 32enne all'interno di un cassonetto della nettezza urbana, non lontano dal bar in cui si è verificato l'episodio di violenza.

