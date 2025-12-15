Offerte Sky
Cogne, carabiniere soccorre automobilista ma lei lo investe: è grave

Cronaca

Il militare è stato investito un'auto elettrica in panne, condotta da una 41enne, di origine francese, e ora si trova in pericolo di vita all'ospedale Parini di Aosta. La donna è stata arrestata e dai successivi risulterebbe che sia affetta da patologie psichiche 

Un carabiniere è stato investito a Cogne, vicino ad Aosta, da un'auto elettrica in panne, condotta da una 41enne, di origine francese, e ora si trova in gravissime condizioni e pericolo di vita all'ospedale Parini. La donna è stata arrestata e dai successivi risulterebbe che la donna sia affetta da patologie psichiche. Secondo quanto ricostruito, l'incidente sarebbe avvenuto nel corso della serata, lungo una strada regionale. Una pattuglia della locale stazione carabinieri è intervenuta di sua iniziativa per prestare soccorso e dopo aver agevolato la messa in moto del veicolo, gli uomini dell'arma hanno invitato la donna a seguirli presso una vicina piazzola di sosta, per consentire la ricarica della batteria dell'auto. Ma mentre i militari si avvicinavano a piedi al veicolo per fornire supporto alla donna, lei ha improvvisamente avviato la marcia dell'auto investendo intenzionalmente il militare e tentando di investire l'altro componente dell'equipaggio. A seguito dell'evento, il carabiniere investito è stato trasportato - in codice rosso e pericolo di vita -, presso l'ospedale Parini di Aosta mentre la donna è stata arrestata. 

