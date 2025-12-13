Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Foggia, agricoltore incensurato ucciso a fucilate: indagini in corso

Cronaca

Il corpo del 49enne, raggiunto da almeno quattro colpi di fucile, era all'esterno della sua auto, davanti al fondo agricolo. È probabile che chi ha sparato lo abbia colto di sorpresa. Tutte le piste sono al vaglio degli investigatori

ascolta articolo

Indagini in corso da parte dei carabinieri del comando provinciale di Foggia sull'omicidio di Gaetano Cicerale, agricoltore 49enne di San Severo, incensurato,  il cui corpo senza vita è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri in località Casone, nelle campagne del comune dell'Alto Tavoliere. I carabinieri hanno lavorato tutta la notte per cercare di ricostruire l'accaduto. Al momento nessuno stub (l'esame per rilevare residui di polvere da sparo sulle mani o sugli abiti) è stato effettuato.

Sentiti i familiari per ricostruire gli spostamenti

Sono stati ascoltati i familiari (la vittima aveva una compagna e un figlio) per ricostruire gli spostamenti dell'uomo. Il corpo dell'agricoltore, raggiunto da almeno quattro colpi di fucile, era all'esterno della sua auto davanti al fondo agricolo. È probabile che chi ha sparato lo abbia colto di sorpresa. Tutte le piste sono al vaglio degli investigatori. Non è escluso che il delitto possa essere riconducibile a questioni legate alla sua attività lavorativa. 

Cronaca: Ultime notizie

Venezia, arrestati dalla Polizia quattro narcotrafficanti

Cronaca

Gli arrestati di origine nigeriana facevano parte di un’associazione criminale trasnazionale con...

Foggia, agricoltore incensurato ucciso a fucilate: indagini in corso

Cronaca

Il corpo del 49enne, raggiunto da almeno quattro colpi di fucile, era all'esterno della sua auto,...

Preziosi per oltre 2 milioni confiscati a finto promotore finanziario

Cronaca

Al presunto promotore finanziario abusivo sono stati confiscati più di 4mila preziosi tra cui 63...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

La situazione internazionale, con le tensioni tra Europa e Russia, domina le prime pagine dei...

16 foto

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Cronaca: i più letti