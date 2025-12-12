Giubileo dei Detenuti 2025: programma, date e iniziative

È l’ultimo evento giubilare e comincia oggi, venerdì 12 dicembre, per concludersi domenica 14 con la messa di Papa Leone XIV nella basilica di San Pietro ascolta articolo

A partire da oggi e fino al 14 dicembre si terrà a Roma il Giubileo dei Detenuti, che culminerà domenica con la celebrazione della messa presieduta da Papa Leone XIV nella Basilica di S. Pietro. L'evento, voluto espressamente dal predecessore, Papa Francesco, spiega una nota, è strettamente connesso con il tema del Grande Giubileo "Pellegrini di speranza: vivere e annunciare la misericordia".

L'evento che coinvolge circa 90 Paesi L’evento, al quale sono iscritti circa 6mila pellegrini, è rivolto ai detenuti, con i loro familiari, agli operatori delle carceri, alla polizia e all’amministrazione penitenziaria. I partecipanti provengono da circa 90 Paesi, tra cui Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Polonia, Germania, Indonesia, Messico, Madagascar, Brasile, Colombia, Stati Uniti, Guinea Bissau, Filippine, Taiwan, Australia. Al Giubileo saranno presenti anche rappresentanti dalla Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso, dalla Casa Circondariale di Rebibbia femminile e dall'Istituto penale minorile di Casal del Marmo di Roma, da carceri di Brescia, Teramo, Pescara, Rieti, Varese, Forlì, dal carcere minorile San Vittore di Torino. Inoltre, arriveranno a Roma delegazioni di pellegrini organizzate dalla Pastorale penitenziaria del Portogallo, dalle diocesi spagnole di Barcellona, Siviglia, Asidonia-Jerez, Merida-Badajoz, Valencia, Cordoba, da Malta, dal Cile, e un gruppo di 500 pellegrini sarà accompagnato dall'Ispettorato Generale dei Cappellani delle carceri italiane.