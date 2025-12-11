Meteo, weekend di Santa Lucia con sole e temperature sopra la media

Introduzione

Si prepara un altro weekend di clima mite e sole su gran parte dell’Italia. Sì perché, grazie all’anticiclone africano, l’inverno sembra essersi messo momentaneamente in pausa. E dopo lo scorso fine settimana di cielo limpido e temperature oltre la media stagionale, anche venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 sembrano promettere lo stesso. L’anticiclone rimarrà sull’Italia fino a lunedì 15 dicembre, garantendo stabilità per tutto il weekend. Queste previsioni di bel tempo, però, non portano solo buone notizie: sole e alte temperature provocano nebbie sulle zone di pianura e, specialmente, la mancanza di precipitazioni sta facendo aumentare lo smog e il livello di polveri sottili nell’aria. Ecco le previsioni nel dettaglio.