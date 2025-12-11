Meteo, weekend di Santa Lucia con sole e temperature sopra la media: ecco doveCronaca
Introduzione
Si prepara un altro weekend di clima mite e sole su gran parte dell’Italia. Sì perché, grazie all’anticiclone africano, l’inverno sembra essersi messo momentaneamente in pausa. E dopo lo scorso fine settimana di cielo limpido e temperature oltre la media stagionale, anche venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 sembrano promettere lo stesso. L’anticiclone rimarrà sull’Italia fino a lunedì 15 dicembre, garantendo stabilità per tutto il weekend. Queste previsioni di bel tempo, però, non portano solo buone notizie: sole e alte temperature provocano nebbie sulle zone di pianura e, specialmente, la mancanza di precipitazioni sta facendo aumentare lo smog e il livello di polveri sottili nell’aria. Ecco le previsioni nel dettaglio.
Quello che devi sapere
Le previsioni di venerdì 12 dicembre
L’alta pressione dovuta all'anticiclone africano domina sull’Italia. In questa giornata le condizioni saranno prevalentemente stabili, con alcuni annuvolamenti solo sui settori alpini.
- Al Nord il cielo sarà sereno e soleggiato, poco o parzialmente nuvoloso su Liguria e zone pianeggianti. Possibili nebbie e foschie specialmente nelle ore mattutine. Temperature miti con valori massimi attesi tra gli 8 e i 13-14 gradi su tutte le città.
- Sulle regioni Centrali e in Sardegna il vasto campo di alta pressione garantisce condizioni di bel tempo con cielo sereno o leggermente nuvoloso solo sulle coste adriatiche. Previste isolate foschie o nebbie lungo le valli appenniniche e in Toscana. Temperature miti con valori massimi compresi tra i 9-10 e i 14 gradi su gran parte delle città.
- Al Sud e in Sicilia il clima è stabile grazie alla presenza dell'anticiclone a matrice subtropicale. Il cielo apparirà leggermente nuvoloso quasi ovunque: nubi più compatte solo sulla Puglia ma senza rischio di piogge. Temperature medie con valori massimi attesi tra i 13 e i 16 gradi su gran parte delle città.
Le previsioni di Sabato 13 dicembre
La presenza dell’anticiclone africano garantisce anche per il giorno di Santa Lucia pressione stabile e generali condizioni di bel tempo ovunque con cielo limpido e sole splendente.
- Sulle regioni settentrionali atmosfera stabile, cielo sereno e locali nebbie mattutine che potrebbero interessare alcune zone della pianura padana. Temperature oltre la media stagionale con valori massimi attesi tra i 10 e i 15 gradi su tutte le città.
- Le regioni del Centro e la Sardegna grazie alla presenza dell’anticiclone subtropicale vivranno una giornata di ampio soleggiamento ovunque. Anche qua temperature miti e oltre la media con valori massimi compresi tra i 10 e i 15 gradi su gran parte delle città.
- L’anticiclone africano continua a dominare anche sulle regioni meridionali portando un clima stabile anche se il cielo apparirà nuvoloso specialmente in Sicilia, Puglia e Calabria. Temperature stabili con valori massimi attesi tra 11 e i 16 gradi su gran parte delle città.
Le previsioni di domenica 14 dicembre
Ancora alta pressione che domina sulla Penisola: atmosfera stabile, cielo sereno e lievi annuvolamenti. Il cielo sarà limpido quasi ovunque. La nebbia persisterà nelle ore mattutine sulle zone pianeggianti della Lombardia e, in queste zone, potrebbe verificarsi un lieve calo delle temperature dovuto all’umidità della foschia. Sole splendente per tutto il giorno su gran parte delle regioni tranne sulla Calabria e sulla Sicilia orientale dove saranno presenti nubi anche dense ma senza precipitazioni.
Settimana prossima torna la pioggia
A partire da lunedì 15 dicembre, l'anticiclone africano che ha fatto da scudo alla Penisola e che ha garantito caldo e sole lascerà l’Italia. Dalla prossima settimana, in particolar modo da martedì, tornano quindi piogge e precipitazioni su gran parte delle regioni. Una condizione di cattivo tempo che si protrarrà probabilmente fino a Natale.
Smog in aumento
Intanto, in attesa del ritorno delle piogge, lo smog aumenta e porta oltre i limiti le polveri sottili nell’aria. A dirlo è il meteorologo de ilMeteo.it Lorenzo Tedici: “Con la nebbia presente in Val Padana da una settimana, lo smog è aumentato fino a livelli molto alti”. E spiega: “Il limite delle polveri sottili PM10 è 40 microgrammi (µm) per metro cubo, siamo anche oltre i 100 µm, soprattutto in Lombardia e Veneto. Questa situazione di smog continuerà almeno per altri 4-5 giorni, localmente anche nelle grandi città del Centro-Sud”.