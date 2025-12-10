Si rifugia tra le statue del presepe, latitante arrestato in Salento

È successo a Galatone, dove ad accorgersi del nascondiglio improvvisato è stato il sindaco Flavio Filoni. L’uomo, un 39enne originario del Ghana e da qualche settimana ricercato dopo essere stato condannato a 9 mesi per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, è stato arrestato

Stava provando a mimetizzarsi tra le statue a grandezza naturale del presepe allestito in piazza Santissimo Crocifisso a Galatone, in Salento. Non è però riuscito a rimanere fermo immobile un uomo di 39 anni, latitante da alcune settimane, che è stato notato dal sindaco del comune leccese Flavio Filoni. L’uomo, originario del Ghana, è ricercato da metà novembre dalla Procura di Bologna dopo essere stato condannato a 9 mesi e 15 giorni di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.