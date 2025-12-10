Si rifugia tra le statue del presepe, latitante arrestato in Salento

Si rifugia nel presepe tra le statue grandezza naturale, latitante arrestato in SalentoCronaca
È successo a Galatone, dove ad accorgersi del nascondiglio improvvisato è stato il sindaco Flavio Filoni. L’uomo, un 39enne originario del Ghana e da qualche settimana ricercato dopo essere stato condannato a 9 mesi per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, è stato arrestato
Stava provando a mimetizzarsi tra le statue a grandezza naturale del presepe allestito in piazza Santissimo Crocifisso a Galatone, in Salento. Non è però riuscito a rimanere fermo immobile un uomo di 39 anni, latitante da alcune settimane, che è stato notato dal sindaco del comune leccese Flavio Filoni. L’uomo, originario del Ghana, è ricercato da metà novembre dalla Procura di Bologna dopo essere stato condannato a 9 mesi e 15 giorni di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.
Arrestato a Galatone
Il primo cittadino di Galatone, dopo aver notato la figura che si muoveva nel presepe della piazza, ha provato a convincere l’uomo a uscire ma il 39enne, in evidente stato confusionale, ha dato di matto rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Una volta sul posto, la polizia locale di Galatone con l’ausilio degli agenti del Commissariato di Nardó ha provveduto all’arresto del cittadino ghanese e lo ha portato nel carcere di Lecce.