Terremoto in Irpinia nella notte, magnitudo 3.0: scuole chiuse

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata un minuto dopo la mezzanotte di oggi a Montefredane, in provincia di Avellino. L'evento, localizzato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a una profondità di 11 chilometri, è stato distintamente avvertito dalla popolazione. "Al momento non si registrano danni a persone o cose", ha scritto in piena notte il sindaco Ciro Aquino in un post social, annunciando di essersi "subito messo in contatto con la Prefettura di Avellino" e di aver "emanato un'ordinanza di chiusura della scuola, in via precauzionale, per la giornata di oggi" per consentire "le verifiche tecniche di integrità strutturale degli edifici"."A quanti mi hanno scritto, desidero rassicurare che la situazione sembra sotto controllo. Le verifiche più accurate saranno effettuate con la luce del giorno", ha aggiunto il primo cittadino. Il 25 ottobre scorso, a un chilometro a nord di Montefredane, si era verificata una scossa di magnitudo 4.0.