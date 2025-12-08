Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bimba morta A5, procura indaga su omicidio stradale e fuga

Cronaca

La Procura di Ivrea (Torino) ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per fuga del conducente. L'aggravante della fuga riguarda almeno due veicoli che sarebbero stati coinvolti nell'accaduto, i cui conducenti si sarebbero quindi allontanati senza prestare soccorso

ascolta articolo

Svolta nelle indagini sull’incidente stradale avvenuto sabato sera sull'autostrada A5, Torino-Aosta, in cui è morta una bimba di nemmeno tre mesi, mentre la mamma era alla guida. La Procura di Ivrea (Torino) ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per fuga del conducente. L'aggravante della fuga riguarda almeno due veicoli che sarebbero stati coinvolti nell'accaduto, i cui conducenti si sarebbero quindi allontanati senza prestare soccorso. Sono stati trovati intanto dei testimoni e sono in corso gli accertamenti tecnici per capire come fosse messo in auto l'ovetto che conteneva la bimba, che è stato sbalzato insieme alla piccola fuori dal mezzo nell'incidente.

Le indagini

Gli investigatori sono al lavoro per accertare la dinamica dell'incidente, anche con l'ascolto di testimoni, automobilisti che si sono trovati a percorrere quel tratto di autostrada, in direzione Aosta appena fuori Torino, tra gli svincoli di Settimo e di Volpiano. Per le ragioni che hanno impedito all'ovetto e alla bambina di restare assicurati nell'auto, non ci sono ancora conclusioni. Sono inoltre ancora da comprendere le ragioni per cui almeno due automobilisti che avrebbero avuto una parte nell'accaduto non si sono fermati, mentre il veicolo in cui c'era la mamma era finito ormai fuori strada dopo una carambola. È ancora ricoverata in osservazione nel pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Bosco di Torino la madre della bambina.

Approfondimento

Incidente sulla A5 nel Torinese, morta una bimba di pochi mesi

Cronaca: Ultime notizie

Bimba morta A5, procura indaga su omicidio stradale e fuga

Cronaca

La Procura di Ivrea (Torino) ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per fuga del...

Detenuto evaso da Opera in fuga: le immagini delle sbarre tagliate

Cronaca

Il 41enne Toma Taulant, che si trovava nel settore di massima sicurezza, è riuscito a darsi...

Operata al cuore neonata prematura di 600 grammi a Patti, sta bene

Cronaca

L'intervento nella terapia intensiva neonatale dell'ospedale "Barone Romeo" di Patti. La...

Festa dell'Immacolata, Meloni: "Che sia una giornata di felicità"

Cronaca

La premier Meloni ha pubblicato sui suoi profili social un messaggio d'auguri in occasione dell'8...

Firenze, esplosione in una casa a Barberino di Mugello: morto 71enne

Cronaca

La deflagrazione, avvenuta intorno alle 4.30, ha scatenato un incendio che ha colpito...

Cronaca: i più letti