Cronaca

Tra manosfera e teorie misogine: cosa resta degli uomini?

Agnese Ranaldi

La manosfera e modelli misogini come Andrew Tate alimentano un ideale vittimista di mascolinità, ostile alle donne. Intanto la crisi dell’identità maschile genera disagio e smarrimento in molti giovani. Manolo Farci, autore di Quel che resta degli uomini (Nottetempo), analizza l’origine di queste narrazioni e invita ad ascoltare il malessere che le alimenta, per offrire ai ragazzi modelli alternativi 

