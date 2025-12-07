Tra manosfera e teorie misogine: cosa resta degli uomini?

La manosfera e modelli misogini come Andrew Tate alimentano un ideale vittimista di mascolinità, ostile alle donne. Intanto la crisi dell’identità maschile genera disagio e smarrimento in molti giovani. Manolo Farci, autore di Quel che resta degli uomini (Nottetempo), analizza l’origine di queste narrazioni e invita ad ascoltare il malessere che le alimenta, per offrire ai ragazzi modelli alternativi