Terremoto, sciame sismico tra Romagna e Toscana: magnitudo 2.5

Dalla serata di ieri sono state registrate sei scosse, a partire dalle 22:38, con la più forte alle 3:36 di magnitudo 2.5. L'epicentro si colloca tra Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena, e Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo

