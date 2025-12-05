Offerte Sky
Terremoto, sciame sismico tra Romagna e Toscana: magnitudo 2.5

Cronaca

Dalla serata di ieri sono state registrate sei scosse, a partire dalle 22:38, con la più forte alle 3:36 di magnitudo 2.5. L'epicentro si colloca tra Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena, e Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo

Da ieri sera uno sciame sismico interessa l'area tra Romagna e Toscana. Lo riporta l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Finora sono state registrate sei scosse, a partire dalle

22:38, con la più forte alle 3:36 di magnitudo 2,5. L'epicentro degli eventi si colloca tra Verghereto, in provincia di Forli'-Cesena, e Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo. 

