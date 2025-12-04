Valtellina, precipita un elicottero a Lanzada: salvi i 4 passeggeri

Offerte Sky
Valtellina, precipita un elicottero nella zona di Lanzada: salvi i 4 passeggeri a bordo

Cronaca

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le persone a bordo del velivolo sono state recuperate e non sarebbero in gravi condizioni

Un elicottero è precipitato intorno alle 8 e 30 in Valtellina, nella zona di Lanzada. A bordo del velivolo c'erano 4 persone che, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, sarebbero state già recuperate e non sarebbero in gravi condizioni. 

Cosa sappiamo

Secondo quanto ha confermato Areu, non ci sono persone decedute e sono in corso le operazioni di soccorso per gli occupanti dell'elicottero che ha effettuato un atterraggio pesante questa mattina in Valmalenco, in territorio di Lanzada (Sondrio). Si tratta di tecnici e operai che sorvolavano una zona impervia interessata da interventi di messa in sicurezza dopo una recente frana. Sono rimasti feriti e al momento non si conoscono le condizioni.

