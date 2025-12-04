Salute, traffico illecito di farmaci dopanti: perquisizioni

I carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione a oltre 60 decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Savona. I provvedimenti sono stati eseguiti a carico di persone per lo più orbitanti nel mondo del bodybuilding, nel contesto di una attività d’indagine finalizzata a contrastare un illecito traffico di farmaci dopanti