Catania, consegnato a casa il morto sbagliato: lo scambio di salme

E'accaduto all'ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla, nel Catanese. Per un grossolano errore c'è stato lo scambio dei cadaveri, che addirittura sono stati vestiti con gli indumenti scelti dai familiari, l'uno con gli abiti dell'altro. Il Pd chiede subito una verifica interna all'ospedale che ribadisce di non avere alcuna responsabilità in merito ascolta articolo

È bufera sull'Azienda sanitaria provinciale di Catania dopo quanto accaduto all'ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla dove sono state scambiate le bare di due defunti. Uno scambio che sarebbe avvenuto all'interno del nosocomio, dove si sono verificati due decessi nelle stesse ore. Il Pd ora chiede all'Asp una verifica interna. Una delle due salme doveva essere riconsegnata ai familiari, mentre l'altra era in attesa del nulla osta per essere affidata ai parenti. Per un errore c'è stato lo scambio dei cadaveri, che addirittura sono stati vestiti con gli indumenti scelti dai familiari, l'uno con gli abiti dell'altro. La bara è stata quindi trasportata a casa dei familiari che, solo dopo diverse ore, si sono resi conto che non si trattava del loro congiunto.

Pd: chiediamo all'Asp di Catania una verifica interna rigorosa A quel punto, la salma “sbagliata” è stata riportata nella camera mortuaria dell'ospedale Maria Santissima Addolorata dove vi era anche l'altra e dove si è dovuto procedere anche al cambio dei vestiti e riportare l'ordine. Per il segretario provinciale del Pd, Giuseppe Pappalardo, è "un fatto estremamente grave che colpisce nel profondo la dignità delle persone e delle famiglie coinvolte. E' inaccettabile che in una struttura sanitaria pubblica possano verificarsi errori del genere, soprattutto in un contesto in cui il rispetto del defunto e il sostegno ai parenti dovrebbero rappresentare una priorità assoluta. Chiediamo che l'Asp di Catania avvii immediatamente una verifica interna rigorosa, individui le responsabilità e metta in campo tutte le misure necessarie affinchè episodi simili non possano più ripetersi. Il Pd provinciale - conclude Pappalardo – seguirà con la massima attenzione l'evoluzione dei fatti, affinchè si faccia chiarezza su quanto accaduto".