Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inchieste sul caporalato, pm chiede documenti su appalti a 13 brand del lusso

Cronaca
©Getty

Al vaglio delle indagini i "sistemi di controllo" sulla catena di appalti e subappalti nella produzione dopo che da altri filoni di inchiesta su colossi della moda "sono emersi episodi di utilizzo" di lavoratori cinesi sfruttati in laboratori o opifici-dormitorio

ascolta articolo

Il pm di Milano Paolo Storari, che sta indagando sul fenomeno del caporalato nel mondo della moda ma non solo, ha chiesto, con un'attività dei carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro, ad altri 13 grandi gruppi del settore di "consegnare" tutta "la documentazione", in particolare quella sui "sistemi di controllo" sulla catena di appalti e subappalti nella produzione. Oltre ai noti marchi del lusso già finiti nel mirino, tra cui il più recente caso è quello di Tod's, la Procura milanese, come anticipato oggi da Il Corriere della Sera e da Il Sole 24ore e come si legge negli atti, ha richiesto la consegna di documenti - per eventualmente indagare su altri casi di caporalato - ai marchi Dolce&Gabbana, Versace, Prada, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia, Off-White Operating.

Episodi di sfruttamento di lavoratori cinesi

In particolare, nelle richieste di consegna della documentazione, per poi effettuare gli accertamenti necessari, il pm Storari dà conto che dai filoni di inchiesta su altri colossi della moda "sono emersi episodi di utilizzo" di lavoratori cinesi sfruttati in laboratori o opifici-dormitorio, dove sono stati trovati anche prodotti dei marchi ora finiti nel mirino. Per tutte le 13 società, dunque, la Procura evidenzia questi sospetti casi di caporalato nella filiera produttiva e da approfondire. 

Cronaca: Ultime notizie

Inchieste sul caporalato, pm chiede atti a 13 brand del lusso

Cronaca

Al vaglio delle indagini i "sistemi di controllo" sulla catena di appalti e subappalti nella...

Maltempo, allerte al Centro-Sud: scuole chiuse e disagi. Ecco dove

Cronaca

È di nuovo maltempo sull'Italia, in particolare al Centro e al Sud. Oggi, 4 dicembre, è...

Salute, traffico illecito di farmaci dopanti: perquisizioni

Cronaca

I carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione a oltre 60 decreti di...

Le parole Google del 2025: Papa Francesco, Israele e Lucio Corsi

Cronaca

L'analisi evidenzia che è stato un anno di grandi addii che ha suscitato l'interesse degli...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Tra i temi in prima pagina sui giornali, in edicola oggi, spiccano gli ultimi sviluppi legati...

16 foto

Cronaca: i più letti