Italo e Empethy proseguono la collaborazione per donare casa ai cani

Il randagismo ha in Italia un costo annuale che oscilla tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Italo, con la sua rete, sta dando un contributo attivo per contrastare tali fenomeni, anche grazie alla creazione del rifugio virtuale ed alla concessione dei biglietti gratuiti per i volontari

Italo e Empethy proseguono la collaborazione per donare casa ai tanti cani e gatti abbandonati. Le due realtà, che portano avanti da anni questa sinergia, stanno ottenendo risultati concreti grazie ai quali numerosi animali hanno trovato una nuova famiglia. Tra gli ultimi obiettivi raggiunti: 200 adozioni veicolate grazie agli altrettanti viaggi offerti da Italo alle staffette volontarie che accompagnano i cuccioli dalle famiglie adottanti, 800 chili di cibo donati dalla società ferroviaria ai rifugi per cani e gatti, 8 associazioni supportate e 250 ore di formazione svolte dai propri dipendenti per renderli consapevoli e sensibili sulle tematiche quali randagismo e benessere degli animali.