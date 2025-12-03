Incidente sul lavoro nel Bergamasco, 27enne muore colpito dai detriti

I soccorsi sono stati chiamati intorno alle 17,30 ma per il giovane, che era un manutentore esterno all'azienda, non c'è stato niente da fare. A quanto si apprende, l'operaio era al lavoro in una buca di carico quando è stato colpito da alcuni detriti

Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio in provincia di Bergamo. Un operaio di 27 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da alcuni detriti mentre era al lavoro alla Montello Spa di Montello. Il giovane, che era un manutentore esterno all'azienda bergamasca specializzata nel recupero e riciclo di materiali plastici e organici, era all’opera in una buca di carico. L’allarme è stato lanciato intorno alle 17,30 ma il personale sanitario del 118, giunto sul posto, non ha potuto fare nulla per salvare la vita all’operaio. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Bergamo e i tecnici di Ats.