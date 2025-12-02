Offerte Sky
Terremoto, scossa di magnitudo 3.6 a Messina

Registrata dall'Ingv a Messina alle 23:16. La profondità stimata è stata di circa 49 km

Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata dall'Ingv a Messina alle 23:16. La profondità stimata è stata di circa 49 km.

Roma, acceso l'albero di Natale in piazza di Spagna. FOTO

Nella Capitale, nel tardo pomeriggio del 2 dicembre, è stato acceso l’albero che illumina...

TOPSHOT - A picture shows a christmas tree on the Spanish Steps at night with Trinita dei Monti church in the background, in Rome on December 2, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP via Getty Images)

Continuano ricerche di Tatiana Tramacere, 27enne scomparsa in Puglia

La giovane, capelli rossi lisci e occhi azzurri, l’ultima volta che è uscita di casa il 24...

L'avviso diffuso dalla Protezione Civile per la ricerca di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa, che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie da lunedì 24 novembre, 2 dicembre 2025 ANSA / Protezione civile ++FOTO DIFFUSA DALL PROTEZIONE CIVILE - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI - NPK+++

Arezzo, allontanati figli da famiglia che vive nel bosco

I minori sono stati temporaneamente allontanati da una famiglia di Caprese Michelangelo per...

Il caso dell'imam di Torino Mohamed Shahin: rischia espulsione

Mohamed Shahin è l’imam del quartiere torinese di San Salvario. L’assalto alla...

