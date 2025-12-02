Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Torino, il consigliere Silvio Viale assolto dalle accuse di violenza sessuale

Cronaca
©Ansa

L’uomo, consigliere comunale del capoluogo piemontese e ginecologo di professione, era accusato di comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti. Per il gup che ha assolto Viale "il fatto non costituisce reato"

ascolta articolo

Silvio Viale, il consigliere comunale di Torino denunciato per violenze sessuali legate alla sua professione di ginecologo, è stato assolto dalle accuse. L’uomo, nella giunta torinese con il partito Più Europa, era andato a processo dopo una serie di denunce: i capi d'accusa erano quattro e riguardavano comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti. Il gup ha stabilito che Viale, difeso dall'avvocato Cosimo Palumbo, non può essere condannato in quanto "il fatto non costituisce reato". La procura, di contro, aveva chiesto un anno e quattro mesi. 

Le accuse e le indagini

Le prime accuse di molestie sessuali risalgono al febbraio del 2024, quando alcune ragazze tra i 20 e i 25 anni avevano denunciato palpeggiamenti e frasi invadenti a sfondo sessuale da parte del medico. Alcuni mesi dopo, a settembre dello stesso anno, altre tre pazienti del ginecologo hanno aggiunto altre denunce. Viale dal canto suo ha sempre negato ogni accusa affermando di essere stato "frainteso" a causa dei propri modi "disinvolti e spesso informali".

Leggi anche

Torino, il ginecologo Silvio Viale accusato di molestie sessuali

Cronaca: Ultime notizie

Torino, consigliere Silvio Viale assolto da accuse violenza sessuale

Cronaca

L’uomo, consigliere comunale del capoluogo piemontese e ginecologo di professione, era accusato...

Donna investita e uccisa da un’auto a Reggio Calabria

Cronaca

A prestare i primi soccorsi e chiamare aiuto è stato lo stesso conducente del veicolo ma quando è...

Viminale aumenta la scorta al giornalista Sigfrido Ranucci

Cronaca

Il Viminale, a seguito della richiesta del presidente della Commissione Parlamentare Antimafia...

Ragazzo sequestrato nel Ragusano, 3 ordinanze di custodia cautelare

Cronaca

Nella prime ore della mattinata la Polizia di Stato di Ragusa, della Sisco di Catania e del...

Mafia, Carabinieri del Ros arrestano la boss Grazia Santapaola

Cronaca

In base alle indagini coordinate dalla procura etnea, l'indagata non avrebbe agito semplicemente...

Cronaca: i più letti