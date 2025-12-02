Torino, consigliere Silvio Viale assolto da accuse violenza sessuale

L’uomo, consigliere comunale del capoluogo piemontese e ginecologo di professione, era accusato di comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti. Per il gup che ha assolto Viale "il fatto non costituisce reato"

Silvio Viale, il consigliere comunale di Torino denunciato per violenze sessuali legate alla sua professione di ginecologo, è stato assolto dalle accuse. L’uomo, nella giunta torinese con il partito Più Europa, era andato a processo dopo una serie di denunce: i capi d'accusa erano quattro e riguardavano comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti. Il gup ha stabilito che Viale, difeso dall'avvocato Cosimo Palumbo, non può essere condannato in quanto "il fatto non costituisce reato". La procura, di contro, aveva chiesto un anno e quattro mesi.