Torino, consigliere Silvio Viale assolto da accuse violenza sessuale

L’uomo, consigliere comunale del capoluogo piemontese e ginecologo di professione, era accusato di comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti. Per il gup che ha assolto Viale "il fatto non costituisce reato"
Silvio Viale, il consigliere comunale di Torino denunciato per violenze sessuali legate alla sua professione di ginecologo, è stato assolto dalle accuse. L’uomo, nella giunta torinese con il partito Più Europa, era andato a processo dopo una serie di denunce: i capi d'accusa erano quattro e riguardavano comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti. Il gup ha stabilito che Viale, difeso dall'avvocato Cosimo Palumbo, non può essere condannato in quanto "il fatto non costituisce reato". La procura, di contro, aveva chiesto un anno e quattro mesi.
Le accuse e le indagini
Le prime accuse di molestie sessuali risalgono al febbraio del 2024, quando alcune ragazze tra i 20 e i 25 anni avevano denunciato palpeggiamenti e frasi invadenti a sfondo sessuale da parte del medico. Alcuni mesi dopo, a settembre dello stesso anno, altre tre pazienti del ginecologo hanno aggiunto altre denunce. Viale dal canto suo ha sempre negato ogni accusa affermando di essere stato "frainteso" a causa dei propri modi "disinvolti e spesso informali".