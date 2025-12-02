Crollo della Torre dei Conti a Roma, 4 indagati per reati di omicidio

Si tratta "dei tecnici che hanno firmato il progetto e predisposto l'impianto dell'appalto da cui è scaturita l'assegnazione dei lavori di ristrutturazione del monumento medievale, uno dei simboli più fragili e sorvegliati del centro storico romano", scrive La Repubblica

I quattro indagati

Si tratta "dei tecnici che hanno firmato il progetto e predisposto l'impianto dell'appalto da cui è scaturita l'assegnazione dei lavori di ristrutturazione del monumento medievale, uno dei simboli più fragili e sorvegliati del centro storico romano", scrive il quotidiano romano. I pm di Roma - i procuratori aggiunti Antonio Di Maio e Giovanni Conzo e i sostituti Mario Dovinola e Fabio Santoni -, contestano i reati di omicidio colposo e disastro colposo. Nel crollo è morto Octav Stroici, operaio romeno di 66 anni.