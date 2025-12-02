Crollo della Torre dei Conti a Roma, 4 indagati per reati di omicidio

Offerte Sky
Crollo Torre dei Conti a Roma, 4 indagati per reati di omicidio e disastro colposo

Cronaca

Si tratta "dei tecnici che hanno firmato il progetto e predisposto l'impianto dell'appalto da cui è scaturita l'assegnazione dei lavori di ristrutturazione del monumento medievale, uno dei simboli più fragili e sorvegliati del centro storico romano", scrive La Repubblica

La procura di Roma ha iscritto sul registro degli indagati quattro persone in relazione al crollo della Torre dei Conti, in pieno centro. Lo anticipa Giuseppe Scarpa su La Repubblica. 

I quattro indagati

Si tratta "dei tecnici che hanno firmato il progetto e predisposto l'impianto dell'appalto da cui è scaturita l'assegnazione dei lavori di ristrutturazione del monumento medievale, uno dei simboli più fragili e sorvegliati del centro storico romano", scrive il quotidiano romano. I pm di Roma - i procuratori aggiunti Antonio Di Maio e Giovanni Conzo e i sostituti Mario Dovinola e Fabio Santoni -, contestano i reati di omicidio colposo e disastro colposo. Nel crollo è morto Octav Stroici, operaio romeno di 66 anni.

Crollo Torre Roma, 4 indagati per omicidio e disastro colposo

