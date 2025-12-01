Autolinee Toscane celebra il Rosa Parks Day

70 anni fa Rosa Parks, sarta afroamericana, segnava una svolta nella storia di tutti noi con un gesto semplice: sedendosi su un posto riservato “ai bianchi” e rifiutando così, di fatto, la segregazione razziale sui bus. Il 1° dicembre ricorre questo anniversario e AT – Autolinee Toscane, ha deciso di ricordare a tutti che, ogni cambiamento (anche il più piccolo) può avere inizio da gesti semplici. Anche dal sedile di un autobus. Questa iniziativa di sensibilizzazione si inserisce all’interno di un percorso più ampio che la compagnia di trasporto pubblico su gomma sta portando avanti in queste settimane per sostenere attivamente i temi dell'inclusione e dell'uguaglianza, attraverso attività dedicate a passeggeri e personale. L'obiettivo è chiaro: ribadire che l'autobus è un luogo che incarna i valori di uno spazio aperto, accessibile e sicuro, dove ogni persona si deve sentire accolta e valorizzata.

"Un invito a riflettere sull'attualità del messaggio di Rosa Parks"

“Non è solo un omaggio alla memoria di Rosa Parks – spiega Franco Middei, ad di Autolinee Toscane - ma un invito a riflettere sull’attualità di quel messaggio: il rispetto, l’uguaglianza e la dignità non sono conquiste scontate, ma valori da difendere ogni giorno. E che anche un autobus può diventare il luogo dove inizia il cambiamento. Perché i nostri autobus non sono soltanto mezzi di trasporto: sono spazi pubblici dove le persone si incontrano, condividono percorsi e storie. Per questo crediamo che il messaggio di Rosa Parks debba viaggiare proprio qui, tra chi usa il trasporto pubblico, e soprattutto tra i più giovani. Vogliamo che questo giorno susciti curiosità, che spinga magari qualche ragazzo a cercare sul proprio smartphone chi era Rosa Parks e perché il suo “NO” ha avuto – e ha ancora – un valore universale per l’umanità”.