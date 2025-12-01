Coniugi morti a Firenze: chi erano Franco Giorgi e Gianna Di Nardo

Offerte Black Friday
Firenze, coniugi trovati morti in casa: chi erano Franco Giorgi e Gianna Di Nardo

Cronaca
©Ansa

Le vittime sono un antiquario di 74 anni, molto noto nel capoluogo toscano, e la moglie di 68, ex dipendente comunale. La loro abitazione trovata piena di sangue, con tracce in molte stanze, come se ci fosse stato uno scontro prolungato. Ancora non è chiara la dinamica e al momento tutte le ipotesi restano aperte

È un giallo a Firenze la doppia morte violenta causata con ferite da taglio alla  coppia di coniugi trovati cadaveri dal figlio nella loro abitazione di via Giampaolo Orsini. Le vittime sono l'antiquario Franco Giorgi, 74 anni, e la moglie Gianna Di Nardo, 68. La casa era piena di sangue, con tracce in molte stanze, come se ci fosse stato uno scontro prolungato. Secondo i carabinieri potrebbero essere rimasti colpiti da una lama o un coltello, elementi cercati fin da subito. Ancora non è chiara la dinamica e al momento tutte le ipotesi restano aperte: da un nuovo caso di omicidio-suicidio al duplice omicidio dovuto all'aggressione di terzi che potrebbe essersi sviluppata in più fasi, con tentativi di opporre difesa. 

Chi erano i due coniugi trovati senza vita

Franco Giorgi era un antiquario noto, aveva ricoperto incarichi nazionali per la categoria. La sua galleria si trova in via dei Serragli, nel centro storico dell'Oltrarno, tra i rioni di Santo Spirito e San Frediano. Fondata nel 1853 da Tommaso Giorgi, trisavolo di Franco, è stata tramandata di padre in figlio fino ai giorni nostri. La moglie, Gianna Di Nardo, era invece un’ex dipendente comunale, anche lei molto conosciuta e stimata.  Al momento gli accertamenti di procura e carabinieri sono concentrati sull'abitazione di via Orsini e sui loro ultimi contatti. Il figlio, che non abita con loro, ha già avuto primi colloqui coi carabinieri: uno degli obiettivi è ricostruire il periodo da quando lui o altri congiunti hanno visto, o parlato, con i due mentre erano ancora in vita. 

I carabinieri raccolgono testimonianze di vicini e familiari

I carabinieri hanno iniziato a contattare altri familiari e conoscenti, nonché lo stesso vicinato per avere contributi e testimonianze con cui ricostruire la vicenda. La strada è una fila continua di immobili sui due lati verso il rione di Gavinana, un rione popoloso.  Se hanno agito aggressori dall'esterno, qualcuno potrebbe aver notato movimenti sospetti. Se si trattasse di una lite coniugale trascesa nell'accoltellamento, i vicini - anche degli edifici accanto, non solo i campanelli del civico 99 -, potrebbero aver sentito delle urla, inoltre la via è piuttosto frequentata.

