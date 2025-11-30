Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Auto precipita da un ponte in Sardegna, tre morti

Cronaca
©Ansa

La vettura è finita in un torrente lungo la strada provinciale 27, tra Villagrande Strisaili e Tortolì, in Ogliastra. A bordo tre persone origine nordafricana, di età compresa tra i 31 e i 33 anni

ascolta articolo

Tre uomini di origine nordafricana, di età compresa tra i 31 e i 33 anni, sono morti questa mattina nella loro auto precipitata da un ponticello, e finita in un torrente, lungo la strada provinciale 27, fra Villagrande Strisaili e Tortolì, in Ogliastra. Per cause in fase di accertamento la vettura nell'affrontare una curva all'ingresso del ponticello è finita fuori strada, facendo un volo di una decina di metri. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Nuoro, i carabinieri di Lanusei e il 118, i cui medici hanno solo potuto costatare la morte dei tre uomini. 

Tre uomini di origine nordafricana, di età compresa fra i 31 e i 33 anni, sono morti questa mattina nella loro auto precipitata da un ponticello, e finita in un torrente, lungo la strada provinciale 27, fra Villagrande Strisaili e Tortolì, in Ogliastra. Per cause in fase di accertamento la vettura nell'affrontare una curva all'ingresso del ponticello è finita fuori strada, facendo un volo di una decina di metri, Villagrande Strisaili, 30 novembre 2025. ANSA/US VIGILI DEL FUOCO +++ NPK +++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++
©Ansa

Cronaca: Ultime notizie

Auto precipita da un ponte in Sardegna, tre morti

Cronaca

La vettura è finita in un torrente lungo la strada provinciale 27, tra Villagrande Strisaili e...

Uomo trovato morto a Pontinia, si indaga per omicidio

Cronaca

La vittima è un uomo di origine indiana di 36 anni. A trovarlo sono stati alcuni connazionali: il...

Milano, ragazza denuncia violenza sessuale fuori da un locale

Cronaca

L’episodio sarebbe avvenuto in un parcheggio in via Crocefisso, dopo che i due avevano trascorso...

Assalto La Stampa, oltre 30 identificati. Bufera su parole Albanese

Cronaca

Sono 36 le persone identificate dalla Digos, a Torino per l'irruzione nella sede del...

Scontro tra auto nel Cosentino, 2 ventenni morti e 4 feriti

Cronaca

L'incidente stradale è avvenuto all'altezza dell'incrocio degli Stombi, il bivio che collega la...

Cronaca: i più letti