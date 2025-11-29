Offerte Black Friday
Incidenti lavoro: cade da 9 metri, muore operaio nel Torinese

Aperta un'indagine per verificare cause e dinamica dell'incidente, la posizione lavorativa della vittima e se nel cantiere fossero rispettate le normative sulle sicurezza del lavoro

Un operaio edile romeno di 63 anni, Toader Palimaru, è morto precipitando da un'altezza di nove metri dal cantiere di ristrutturazione di una casa privata in via Molino a Caselette, comune nella Città metropolitana di Torino. L'allarme intorno

a mezzogiorno. Aul posto i sanitari del 118 Azienda Zero e i carabinieri della compagnia di Rivoli con gli ispettor dell'Asl To3. Aperta un'indagine per verificare cause e dinamica dell'incidente, la posizione lavorativa della vittima e se nel cantiere fossero rispettate le normative sulle sicurezza del lavoro. 

