Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Litiga col compagno e si spara alla testa: grave donna nel Torinese

Cronaca

Il tragico episodio a Nole Canavese. A seguito del colpo, la 38enne è rimasta a terra in stato di semi incoscienza, quindi è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata all'ospedale di Ciriè

ascolta articolo

Una donna di 38 anni si è sparata alla testa oggi pomeriggio in una strada pubblica di Nole Canavese, in provincia di Torino, dopo una lite con il compagno convivente. A seguito del colpo, la donna è rimasta a terra semincosciente, quindi è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata all'ospedale di Ciriè. Sul posto, al momento dello sparo, era presente il compagno della donna. Sull'episodio indagano i carabinieri di Venaria e la procura di Ivrea.

Cronaca: Ultime notizie

Litiga col compagno e si spara alla testa: grave donna nel Torinese

Cronaca

Il tragico episodio a Nole Canavese. A seguito del colpo, la 38enne è rimasta a terra in stato di...

Neonata trovata nel water dopo parto, convalidato arresto della madre

Cronaca

La donna, 38 anni, è accusata di tentato omicidio: avrebbe detto agli investigatori di non sapere...

Abruzzo, famiglia nel bosco: coniugi accettano casa offerta gratis

Cronaca

Nathan e Catherine, i genitori dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori dell’Aquila e...

Città della Pieve, coppia morta in casa. Ipotesi femminicidio-suicidio

Cronaca

I corpi di un uomo e una donna sono stati trovati in un appartamento di Po' Bandino, una frazione...

Nardò, 27enne scomparsa da giorni: ricerche estese in tutta Italia

Cronaca

Tatiana Tramacere è sparita misteriosamente da lunedì, quando è uscita dalla sua abitazione senza...

Cronaca: i più letti