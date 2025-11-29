Litiga col compagno e si spara alla testa: grave donna nel Torinese

Il tragico episodio a Nole Canavese. A seguito del colpo, la 38enne è rimasta a terra in stato di semi incoscienza, quindi è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata all'ospedale di Ciriè

Una donna di 38 anni si è sparata alla testa oggi pomeriggio in una strada pubblica di Nole Canavese, in provincia di Torino, dopo una lite con il compagno convivente. A seguito del colpo, la donna è rimasta a terra semincosciente, quindi è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata all'ospedale di Ciriè. Sul posto, al momento dello sparo, era presente il compagno della donna. Sull'episodio indagano i carabinieri di Venaria e la procura di Ivrea.