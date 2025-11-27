Meteo, neve e freddo in arrivo sull'Italia: ecco dove e quando

Introduzione
Soffiano venti di Bora e Grecale al Nord, precipitazioni sparse, nevose a 700 metri, sulle regioni adriatiche. Tempo instabile al Sud con precipitazioni sparse su Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia, schiarite soleggiate in Campania
Quello che devi sapere
Pioggia ad Sud, neve in montagna
Piogge e temporali verso le regioni del Sud, neve in montagna: questa la situazione meteo sulla Penisola, che vedrà un temporaneo miglioramento nel weekend prima dell'arrivo di una nuova perturbazione. Una circolazione depressionaria colma di aria fredda si muove sul Mediterraneo centrale con un minimo di pressione al suolo che dal Tirreno si sposta verso lo Ionio. Oggi le condizioni meteo saranno instabili sulle regioni del medio versante adriatico e al sud, dove non mancheranno fenomeni localmente anche intensi e a carattere di temporale.
Temperature fino a 3-4 gradi sotto media
Temperature fino a 3-4 gradi sotto media e neve sull'Appennino fin verso i 700-900 metri su quello centrale e oltre i 1000-1300 su quello meridionale. Domani ancora precipitazioni sulle regioni meridionali, mentre altrove si prevedono nubi sparse e spazi di sereno con tempo asciutto. Anche l'ultimo weekend di novembre inizierà con condizioni meteo stabili in Italia ma gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano, per la serata di domenica, l'arrivo di una nuova perturbazione dall'Atlantico. La prima settimana di dicembre potrebbe rivelarsi piuttosto dinamica con un paio di perturbazioni in arrivo dall'Atlantico e temperature generalmente in linea con le medie del periodo.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord ampi spazi di sereno, residue precipitazioni sulla Romagna con neve dai 700 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con schiarite anche sull'Emilia Romagna. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni. Al Centro molte nubi in transito con precipitazioni sparse, nevose in Appennino dai 900-1100 metri. Al pomeriggio precipitazioni che persistono sulle regioni adriatiche con neve in lieve calo fin verso i 750-900 metri. In serata tempo più stabile salvo residui fenomeni sull'Abruzzo con neve dagli 800 metri. Al sud e sulle isole molte nubi con deboli piogge su Molise, Puglia e Sicilia occidentale. Al pomeriggio precipitazioni sparse su tutti i settori, più asciutto sulla Sardegna. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali; quota neve in calo nella notte tra Campania, Molise e Basilicata dai 1000-1100 metri. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.
Previsioni meteo per domani
Al Nord tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli ancora soleggiati. In serata e in nottata ancora tempo asciutto ma con nuvolosita' in transito in arrivo da ovest. Possibili locali nevicate sulle Alpi di confine oltre i 1300 metri. Al Centro residui fenomeni in Abruzzo con neve fino ai 700-800 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con ampie schiarite sul versante tirrenico. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, ancora degli addensamenti in Abruzzo. Al Sud e sulle isole tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 900-1000 metri, stabile con ampie schiarite su Sardegna e Sicilia meridionale. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Inserata e nella notte tempo in miglioramento, residui fenomeni sulla Sicilia settentrionale e sulla Puglia. Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve calo al sud e stabili o in lieve rialzo al centro-nord e sulle isole maggiori.