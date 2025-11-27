Meteo, neve e freddo in arrivo sull'Italia: ecco dove e quando

Al Nord tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli ancora soleggiati. In serata e in nottata ancora tempo asciutto ma con nuvolosita' in transito in arrivo da ovest. Possibili locali nevicate sulle Alpi di confine oltre i 1300 metri. Al Centro residui fenomeni in Abruzzo con neve fino ai 700-800 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con ampie schiarite sul versante tirrenico. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, ancora degli addensamenti in Abruzzo. Al Sud e sulle isole tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 900-1000 metri, stabile con ampie schiarite su Sardegna e Sicilia meridionale. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Inserata e nella notte tempo in miglioramento, residui fenomeni sulla Sicilia settentrionale e sulla Puglia. Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve calo al sud e stabili o in lieve rialzo al centro-nord e sulle isole maggiori.