Morto Fabio Luccioli, il giornalista umbro aveva 38 anni

Scomparso nella notte tra mercoledì e giovedì a causa di una malattia, parenti e colleghi lo ricordano come un giovane appassionato, preciso e attento al mondo che lo circondava ascolta articolo

Il direttore della storica Gazzetta di Foligno Fabio Luccioli è venuto a mancare. Aveva 38 anni ed era un giornalista stimato e una figura di riferimento per l’informazione locale. Durante la sua carriera ha unito carta, radio e web all’interno di un progetto editoriale strutturato.

La carriera di Luccioli Ricordato da parenti e colleghi come appassionato e concreto, era molto attento ai temi sociali e ai fatti legati al territorio. Prima di occuparsi di cronaca locale, si era occupato anche di sport. Ha iniziato la sua carriera da giovanissimo nella sua città natale, Foligno. Dopo il suo debutto negli studi di Radio Gente Umbra e dopo averne assunto la direzione, è passato alla Gazzetta di Foligno contribuendo a rinnovarla mantenendo però una certa attenzione alla tradizione del giornale.