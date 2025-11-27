Morto Fabio Luccioli, il giornalista umbro aveva 38 anni

Scomparso nella notte tra mercoledì e giovedì a causa di una malattia, parenti e colleghi lo ricordano come un giovane appassionato, preciso e attento al mondo che lo circondava
Il direttore della storica Gazzetta di Foligno Fabio Luccioli è venuto a mancare. Aveva 38 anni ed era un giornalista stimato e una figura di riferimento per l’informazione locale. Durante la sua carriera ha unito carta, radio e web all’interno di un progetto editoriale strutturato.
La carriera di Luccioli
Ricordato da parenti e colleghi come appassionato e concreto, era molto attento ai temi sociali e ai fatti legati al territorio. Prima di occuparsi di cronaca locale, si era occupato anche di sport. Ha iniziato la sua carriera da giovanissimo nella sua città natale, Foligno. Dopo il suo debutto negli studi di Radio Gente Umbra e dopo averne assunto la direzione, è passato alla Gazzetta di Foligno contribuendo a rinnovarla mantenendo però una certa attenzione alla tradizione del giornale.
Potrebbe interessarti
Progetto “decARTbonization", a Foligno murale di Tvboy che cattura CO2
Le cause del decesso
La morte del giovane giornalista è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì ed è sopraggiunta dopo una malattia. Colleghi, redazioni, lettori e numerosi cittadini hanno espresso cordoglio, ricordandolo come un punto di riferimento professionale e umano: una persona leale, generosa, capace di ascoltare e di costruire relazioni sincere.