Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Campi Flegrei, terremoto di magnitudo 3.3: la terra trema in tutta l'area

Cronaca

Il sisma con epicentro alla Solfatara è stato avvertito da Bacoli a Napoli. A rilevarlo, ad una profondità di 2,7 km, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Non si registrano segnalazioni di danni a persone o cose

ascolta articolo

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata avvertita in tutta l'area dei Campi Flegrei nella tarda serata del 25 novembre, alle 23:20 circa. Il movimento tellurico, registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha avuto epicentro alla Solfatara ed è stato localizzato a una profondità di circa 2,7 chilometri, confermando l’attività sismica che continua a interessare l’area flegrea nelle ultime settimane. Al momento non si registrano danni a persone o edifici. Molte segnalazioni sono arrivate dai quartieri a Ovest di Napoli. Il terremoto ha interessato in particolare, riporta Il Mattino, Bacoli, Baia, Monterusciello, Quarto, Pianura, Arco Felice e Agnano. Poco prima delle 20, l’Osservatorio Vesuviano aveva registrato un altro sisma di magnitudo 1.5 con epicentro nel golfo. Come riporta il Mattino, la direttrice della sala di Napoli dell'Ingv Lucia Pappalardo ha confermato che in tutta la zona della caldera vulcanica "è in corso uno sciame sismico".



FOTOGALLERY

Ipa/Protezione Civile

1/16
Cronaca

Cosa fare in caso di terremoto, i consigli della Protezione Civile

Avere sempre pronti in casa un kit di pronto soccorso e un estintore, conoscere i piani di emergenza comunali ed evitare di fuggire utilizzando scale e ascensori. Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Campi Flegrei, sisma di magnitudo 3.3: la terra trema in tutta l'area

Cronaca

Il sisma con epicentro alla Solfatara è stato avvertito da Bacoli a Napoli. A...

A Salerno la prima edizione di Educational Goal Festival

Cronaca

L'evento si svolgerà nel Palazzo Comunale dalle 9.30 alle 18.30. Il Festival aperto ieri a Roma...

Bondeno, scontro tra camion e treno nel Ferrarese: 4 feriti. FOTO

Cronaca

L'incidente si è verificato questa mattina intorno alle 7 a un passaggio a livello nel Ferrarese:...

9 foto

Femminicidio Petrangeli, chiesto l'ergastolo per Gianluca Molinaro

Cronaca

La donna è stata uccisa a Roma nel luglio del 2024 con un fucile. Le accuse mosse nei confronti...

Giornata contro la violenza sulle donne: ecco quando è nata e perché

Cronaca

Dal sacrificio delle sorelle Mirabal alle scarpe rosse: ecco date, personaggi e momenti storici...

Cronaca: i più letti