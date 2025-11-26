Campi Flegrei, sisma di magnitudo 3.3: la terra trema in tutta l'area

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata avvertita in tutta l'area dei Campi Flegrei nella tarda serata del 25 novembre, alle 23:20 circa. Il movimento tellurico, registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha avuto epicentro alla Solfatara ed è stato localizzato a una profondità di circa 2,7 chilometri, confermando l’attività sismica che continua a interessare l’area flegrea nelle ultime settimane. Al momento non si registrano danni a persone o edifici. Molte segnalazioni sono arrivate dai quartieri a Ovest di Napoli. Il terremoto ha interessato in particolare, riporta Il Mattino, Bacoli, Baia, Monterusciello, Quarto, Pianura, Arco Felice e Agnano. Poco prima delle 20, l’Osservatorio Vesuviano aveva registrato un altro sisma di magnitudo 1.5 con epicentro nel golfo. Come riporta il Mattino, la direttrice della sala di Napoli dell'Ingv Lucia Pappalardo ha confermato che in tutta la zona della caldera vulcanica "è in corso uno sciame sismico".





