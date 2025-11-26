Omicidio El Boussettaoui, chiesti 11 anni e 4 mesi per l'ex assessore

La Procura di Pavia ha chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi per Massimo Adriatici, 50 anni, l'ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera accusato di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui, 39enne marocchino. Dalla pistola di Adriatici partì il colpo che, la sera del 20 luglio 2021, uccise l'uomo in piazza Meardi nella cittadina in provincia di Pavia. Il processo si svolge col rito abbreviato dopo che il giudice Luigi Riganti aveva accolto, nell'udienza preliminare, la richiesta presentata dai difensori dell'ex assessore.

E' accusato di omicidio volontario per delitto del 2021

Il 6 novembre dell'anno scorso la giudice Valentina Nevoso, al termine del processo di primo grado, era uscita non con una sentenza ma con un'ordinanza con la quale aveva rimandato gli atti alla Procura chiedendo di modificare il capo d'imputazione che nel primo processo era 'eccesso colposo di legittima difesa'. Nei mesi successivi il procuratore Fabio Napoleone aveva riformulato l'ipotesi di reato in omicidio volontario. Adriatici aveva sostenuto di avere esploso cadendo e senza volontà di sparare il colpo di pistola fatale per il senzatetto marocchino morto poco dopo in ospedale. Per i legali di parte civile, Marco Romagnoli e Debora Piazza, si trattò invece di omicidio volontario.