Famiglia nel bosco, legale rimette mandato: "Troppe ingerenze esterne"

Si è incrinata "la fiducia posta alla base del rapporto professionale che lega avvocato e cliente", spiega il difensore Giovanni Angelucci. Oggi, 26 novembre, era previsto un appuntamento con una psicologa psicoterapeuta infantile. Entro il 29 novembre avrebbe dovuto presentare ricorso contro l'ordinanza di allontanamento dei tre bambini della coppia anglo-australiana ascolta articolo

L'avvocato della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, Abruzzo, i cui tre bambini sono stati allontanati dal Tribunale dei minori de L'Aquila e trasferiti in una struttura protetta, ha deciso di rimettere il suo mandato. Sono intervenute “troppe pressanti ingerenze esterne” che hanno “incrinato la fiducia posta alla base del rapporto professionale che lega avvocato e cliente”. Così, spiega in una nota il legale Giovanni Angelucci, “non senza difficoltà” ha deciso di non proseguire con la difesa dei due genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Per oggi, 26 novembre, era previsto un appuntamento con una psicologa psicoterapeuta infantile specializzata in psicoterapia cognitivo comportamentale, "al fine di poter fornire ai coniugi Trevallion-Birmingham un supporto tecnico scientifico in tal senso, ove necessario nel corso del futuro giudizio". Entro il 29 novembre avrebbe dovuto presentare ricorso contro l'ordinanza di allontanamento dei tre bambini in Corte d'Appello all'Aquila.

Il legale della famiglia nel bosco: "Troppi rifiuti alle proposte avanzate" La scelta di Angelucci sarebbe maturata in seguito agli ennesimi rifiuti da parte dei coniugi alle proposte suggerite. Ieri, 25 novembre, avrebbe dovuto incontrare Trevallion “per eseguire insieme il sopralluogo di un'abitazione distante pochi chilometri dalla loro, messa a disposizione a titolo gratuito da un imprenditore nel campo della ristorazione di Ortona originario di Palmoli”. Il padre ha però rifiutato. "A ciò si aggiunga - sottolinea l'avvocato - che sempre nella giornata di ieri avrei dovuto raccogliere anche un'altra firma da Nathan per procedere con il deposito presso il genio civile del progetto di ristrutturazione straordinaria dell'immobile, ma per quanto riferitomi dagli interessati simili lavori sarebbero stati per loro troppo invasivi ed impattanti, sicché hanno ritenuto di non firmare né acconsentire al deposito del progetto già predisposto dal tecnico di fiducia”. E ancora: “Un geometra del posto che si era messo in contatto con il sottoscritto avvocato, si è recato presso la 'casa del bosco' insieme ad un rappresentante della ditta Ssap San Salvo Appalti Spa disposta ad eseguire i lavori di ristrutturazione a sue cure e spese: tuttavia pare che pure questa offerta sia stata respinta dal signor Trevallion". Vedi anche Abruzzo, bimbi allontanati da casa bosco: minacce alla giudice

Avvocato Angelucci: "Il tempo a disposizione non permette indugi né ripensamenti" Angelucci scrive che sono saltati tutti i “passaggi logistici e tecnici che erano e sono imprescindibili ai fini della predisposizione del ricorso per reclamo in scadenza”. E poiché “il tempo a disposizione non permette indugi né ripensamenti, con mio sommo malincuore ho ritenuto doveroso e necessario rinunciare al mandato difensivo, non potendo in tutta coscienza e nel rispetto della deontologia professionale impostare una difesa monca e non aderente alla linea difensiva che io avevo indicato e concordato già da tempo con i miei assistiti", spiega. L'avvocato si dice comunque "a disposizione per ogni necessità e chiarimento", pronto a supportare "fino alla fine questa splendida famiglia, che tanto mi ha dato in termini di umanità e sentimenti". Leggi anche Famiglia nel bosco, accertamenti ministero dopo allontanamento figli