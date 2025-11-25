Meteo, allerta maltempo per forti piogge: le regioni a rischio

Introduzione
Giornata caratterizzata da condizioni di maltempo intenso su Umbria, Lazio e regioni adriatiche, meno sulla Toscana. Venti forti da sud. Piogge su Sicilia e Sardegna e molto forti sulla Campania, anche con nubifragi. Altre piogge sulla Puglia centro settentrionale
Quello che devi sapere
Aria fredda sul Mediterraneo
Aria fredda polare che si getta sul Mediterraneo centrale con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hpa proprio sull'Italia. Condizioni meteo instabili o perturbate nella giornata odierna sulle regioni del Centro-Sud con piogge e temporali più intensi sui settori del versante tirrenico. Tempo in miglioramento e più stabile invece al Nord con nuvolosità e schiarite. Calo delle temperature nelle prossime ore e neve che rifarà la sua comparsa sull'Appennino, generalmente a quote medie.
Maltempo al centro e sud Italia
Nei prossimi giorni vortice freddo in spostamento verso sud-est e ancora instabilità che interesserà principalmente medio Adriatico e regioni meridionali. Temperature fino a 3-4 gradi al di sotto delle medie almeno fino al weekend. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano una temporanea pausa con l'arrivo dell'ultimo fine settimana di novembre, attenzione però perché entro l'inizio di dicembre una perturbazione atlantica potrebbe avvicinarsi da ovest portando un nuovo peggioramento meteo.
Campania, allerta arancione: chiuse molte scuole
Scuole e parchi chiusi in diversi comuni della Campania, regione in cui è in vigore, fino alle 23.59, un avviso di allerta meteo di livello arancione della Protezione civile. Pioggia, vento e mare agitato in molte zone. A Napoli, oggi, chiusi i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli, gli impianti sportivi all'aperto, i cimiteri cittadini, il complesso monumentale di Castel Nuovo e il suo Museo civico. Interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine e chiuse le scuole che non sono sede di seggio elettorale. Lo stadio Maradona sarà regolarmente aperto per la partita del Napoli di questa sera di Champions League. Scuole chiuse anche in diversi comuni del Salernitano, dell'Irpinia, del Casertano.
In Versilia e nel Pistoiese
In Toscana allerta arancione diramata oggi per il rischio idrogeologico. Tanta la pioggia caduta - nel Pisano 60 millimetri in 12 ore - creando una serie di disagi. A seguito delle precipitazioni di queste ore, come di norma, gli operatori del Consorzio di bonifica Medio Valdarno e alcune squadre di operatori sul territorio per mezzo di idrovore hanno iniziato il pompaggio di acqua dal fosso Senice - Quadrelli a Quarrata e a Castelletti: l'impianto serve a sollevare le acque del reticolo minore nell'Ombrone. Fossi e canali sotto osservazione stamani nella Piana di Lucca, a Porcari, dove in 4 ore e mezzo sono caduti 31 millimetri di pioggia. Sempre in provincia di Lucca nel comune di Camaiore una frana ha interessato l'unica strada di accesso alla frazione di Torcigliano: per alcune ore è rimasta isolata. Alcune problematiche per allagamenti nel comune di Massarosa e a Viareggio, con infiltrazioni d'acqua anche nel sottopasso della stazione ferroviaria.
In Trentino Alto Adige neve fino a fondovalle
Paesaggio natalizio in tutto il Trentino Alto Adige. Da diverse ore sta nevicando su tutto il territorio fino a fondovalle. Imbiancate le città di Bolzano, Trento e Merano. Sui rilievi, in particolare sopra i 900-1000 metri, la nevicata è consistente. Sabato e domenica è prevista la prima grande apertura della stagione sciistica sulle Dolomiti. Nevica al Brennero dove le corsie nel tratto da Vipiteno al confine di Stato sono parzialmente innevate. Sulla strada statale 38, in entrambe le direzioni, nel tratto Merano-Rablà code per traffico intenso e veicoli rimasti bloccati causa la neve. Sia in Trentino che in Alto Adige nelle notte sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per auto e mezzi pesanti rimasti bloccati dalla nevicata.
Previsioni meteo
26 Novembre: Giornata di bel tempo prevalente con cielo più nuvoloso al Nordest dove in Romagna ci potranno essere alcune veloci precipitazioni.Centro: In questa giornata ci saranno piogge sparse e nevicate in montagna su Lazio e regioni adriatiche, cielo irregolarmente nuvoloso altrove. Sud: In questa giornata il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni dapprima sui settori tirrenici, poi sulla Sicilia occidentale.
27 Novembre: Nord: Soffiano venti di Bora e Grecale, il tempo sarà stabile e soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno dappertutto. Centro: giornata con precipitazioni sparse, nevose a 700 metri, sulle regioni adriatiche. Soleggiato sul resto delle regioni. Venti di Grecale. Sud: tempo spiccatamente instabile con precipitazioni sparse su Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia, schiarite soleggiate in Campania.