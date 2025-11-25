Meteo, allerta maltempo per forti piogge: le regioni a rischio

In Toscana allerta arancione diramata oggi per il rischio idrogeologico. Tanta la pioggia caduta - nel Pisano 60 millimetri in 12 ore - creando una serie di disagi. A seguito delle precipitazioni di queste ore, come di norma, gli operatori del Consorzio di bonifica Medio Valdarno e alcune squadre di operatori sul territorio per mezzo di idrovore hanno iniziato il pompaggio di acqua dal fosso Senice - Quadrelli a Quarrata e a Castelletti: l'impianto serve a sollevare le acque del reticolo minore nell'Ombrone. Fossi e canali sotto osservazione stamani nella Piana di Lucca, a Porcari, dove in 4 ore e mezzo sono caduti 31 millimetri di pioggia. Sempre in provincia di Lucca nel comune di Camaiore una frana ha interessato l'unica strada di accesso alla frazione di Torcigliano: per alcune ore è rimasta isolata. Alcune problematiche per allagamenti nel comune di Massarosa e a Viareggio, con infiltrazioni d'acqua anche nel sottopasso della stazione ferroviaria.