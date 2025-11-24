Allerta meteo arancione in Campania, scuole chiuse domani: la lista

In molti comuni della Campania si è deciso di chiudere gli istituti scolastici (quelli che già non lo sono perché seggio elettorale e anche quelli privati) in vista del peggioramento delle condizioni meteo: per martedì 25 novembre è prevista allerta arancione.

Peggiora il quadro meteo in Campania. La Protezione Civile della Regione ha prorogato e innalzato il livello dell'allerta meteo portandolo da giallo ad arancione su buona parte del territorio campano e, in particolare, sui settori della fascia costiera. Dalle 23.59 di oggi, sulle zone 1, 2, 3, 5, 6 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento) si passa all'arancione fino alle 23.59 di domani. Sulle restanti zone della Campania viene prorogato il livello Giallo di ulteriori 24 ore.

Possibile ischio idrogeologico

Si prevede, infatti, una intensificazione delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che potrebbero avere forte intensità e causare un dissesto idrogeologico diffuso oltre che un rischio idraulico. Si prevedono precipitazioni anche molto intense a carattere di temporale su vasta scala. Quindi il maltempo interesserà ampie porzioni di territorio. Si prevedono anche venti forti sud-occidentali, con locali rinforzi e possibili raffiche, in attenuazione dal pomeriggio-sera di domani. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

I comuni interessati dalla chiusura delle scuole

Proprio in vista del peggioramento delle condizioni meteo alcuni sindaci dei comuni del Napoletano come Torre del Greco, Meta di Sorrento, Casamicciola Terme, Scala, Piano di Sorrento hanno emesso ordinanze di chiusura delle scuole. Lo stesso hanno fatto anche Procida, Afragola, Volla, Castellammare e Mondragone.