Donna accoltellata a Qualiano, arrestato l'ex compagno

L'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti. L'accoltellamento è avvenuto nella zona del parco Cerqua a Qualiano. La vittima è ricoverata nell'ospedale di Giugliano

Nuovi sviluppi nel caso della donna ferita a coltellate a Qualiano. Nella notte, i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano hanno arrestato un 29enne di Calvizzano, già sottoposto ai domiciliari, con l’accusa di evasione e tentato omicidio. Le dichiarazioni della vittima, insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno permesso agli investigatori di risalire all’autore dell’aggressione avvenuta nel parco Cerqua. L’uomo identificato sarebbe l’ex compagno della 35enne, in passato già denunciato per maltrattamenti e successivamente posto ai domiciliari con braccialetto elettronico. Il giovane è stato rintracciato e trasferito in carcere. La donna, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

