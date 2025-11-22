Campi Flegrei, scossa di terremoto di magnitudo 3.0

La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, anche nei quartieri della città di Napoli più vicini all'area flegrea, ma non si segnalano danni

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata nei Campi Flegrei alle 18.55. Alle 15.04 la terra aveva già tremato, con un sisma di intensità 2.2. La scossa di poco fa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, anche nei quartieri della città di Napoli più vicini all'area flegrea, ma non si segnalano danni.