Campi Flegrei, scossa di terremoto di magnitudo 3.0

Cronaca

La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, anche nei quartieri della città di Napoli più vicini all'area flegrea, ma non si segnalano danni

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata nei Campi Flegrei alle 18.55. Alle 15.04 la terra aveva già tremato, con un sisma di intensità 2.2. La scossa di poco fa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, anche nei quartieri della città di Napoli più vicini all'area flegrea, ma non si segnalano danni. 

Cronaca

Terremoto a Napoli, scossa ai Campi Flegrei: scuole evacuate. FOTO

La scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei ha generato il panico nell'area di Napoli. Diverse persone sono uscite in strada, gli studenti delle scuole sono stati evacuati

