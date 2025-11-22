Campi Flegrei, scossa di terremoto di magnitudo 3.0

La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, anche nei quartieri della città di Napoli più vicini all'area flegrea, ma non si segnalano danni
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata nei Campi Flegrei alle 18.55. Alle 15.04 la terra aveva già tremato, con un sisma di intensità 2.2. La scossa di poco fa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, anche nei quartieri della città di Napoli più vicini all'area flegrea, ma non si segnalano danni.
©Ansa
Terremoto a Napoli, scossa ai Campi Flegrei: scuole evacuate. FOTO
La scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei ha generato il panico nell'area di Napoli. Diverse persone sono uscite in strada, gli studenti delle scuole sono stati evacuati