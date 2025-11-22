Donna accoltellata davanti casa nel Napoletano, è in gravi condizioni

Offerte Black Friday
Donna accoltellata davanti alla sua casa a Qualiano, nel Napoletano: è in gravi condizioni

Cronaca
©Ansa

L'accoltellamento è avvenuto nella zona del parco Cerqua a Qualiano. Sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania. La vittima è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Giugliano. Non si conosce l'identità dell'aggressore

Una donna di 35 anni è stata accoltellata in varie parti del corpo da un uomo. E' accaduto poco fa a Qualiano (Napoli), nella zona del parco Cerqua, dove sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania. La vittima è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Giugliano. Non si conosce al momento l'identità dell'aggressore. In corso le indagini.

