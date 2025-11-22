Brindisi, uomo ucciso a coltellate in casa: il figlio in caserma

La tragedia si è consumata in un appartamento del quartiere Sant'Elia. Il figlio della vittima, è stato condotto in caserma, sospettato di essere l'autore dell'omicidio

Un uomo è stato ucciso a coltellate all'interno del proprio appartamento a Brindisi, più precisamente nel quartiere Sant'Elia. Secondo quanto emerso la vittima aveva 70 anni. I sospetti degli inquirenti si sono rivolti subito verso il figlio dell'anziano che è stato già condotto in caserma, in quanto sospettato di essere l'autore dell'omicidio. L'uomo, 41 anni, sarebbe seguito da un centro specializzato in disturbi psichiatrici. Sul luogo della tragedia si sono recati i carabinieri ed alcuni famigliari della vittima.