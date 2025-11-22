Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Brindisi, uomo ucciso a coltellate in casa: il figlio in caserma

Cronaca
©Ansa

La tragedia si è consumata in un appartamento del quartiere Sant'Elia. Il figlio della vittima, è stato condotto in caserma, sospettato di essere l'autore dell'omicidio

ascolta articolo

Un uomo è stato ucciso a coltellate all'interno del proprio appartamento a Brindisi, più precisamente nel quartiere Sant'Elia. Secondo quanto emerso la vittima aveva 70 anni. I sospetti degli inquirenti si sono rivolti subito verso il figlio dell'anziano che è stato già condotto in caserma, in quanto sospettato di essere l'autore dell'omicidio. L'uomo, 41 anni, sarebbe seguito da un centro specializzato in disturbi psichiatrici. Sul luogo della tragedia si sono recati i carabinieri ed alcuni famigliari della vittima. 

Cronaca: Ultime notizie

Brindisi, uomo ucciso a coltellate in casa: il figlio in caserma

Cronaca

La tragedia si è consumata in un appartamento del quartiere Sant'Elia. Il figlio della...

Udine, scontri tra ultras Bologna e forze dell'ordine fuori da stadio

Cronaca

I supporter del Bologna - circa 120 persone - si sono rifiutati di risalire sui pullman con i...

Campi Flegrei, scossa di terremoto di magnitudo 3.0

Cronaca

La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, anche nei quartieri della città di...

Milano, genitori dello studente accoltellato: "Aggressori vigliacchi"

Cronaca

"Auspichiamo che i responsabili dell'aggressione, influenzati dalla diffusa cultura della...

Roma, la manifestazione di Non Una di Meno: "Sabotiamo il patriarcato"

Cronaca

Per le strade della Capitale il corteo di "Non Una di Meno" in vista del 25 novembre. Le...

6 foto

Cronaca: i più letti