Virgo Fidelis, oggi si celebra patrona Arma Carabinieri: significato

Il 21 novembre del 1941 terminò la battaglia di Culquaber, in cui i carabinieri diedero tutto ciò che avevano e, nonostante la sconfitta, furono salutati con l’onore delle armi dagli allora nemici del Regno Unito

Oggi si celebra la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. Un appuntamento che si rinnova, ogni anno, tra i militari e la “loro” protettrice. Non è un caso che la data sia proprio quella del 21 novembre. È lo stesso giorno in cui terminò, il 21 novembre del 1941, la battaglia di Culquaber, in cui i carabinieri diedero tutto ciò che avevano e, nonostante la sconfitta, furono salutati con l’onore delle armi dagli allora nemici del Regno Unito. Oggi, tutti in fila, a rendere omaggio alla Vergine, un pensiero anche a chi, da secoli è e resta “fedele” all’Italia e a ciò che rappresenta.

Meloni: “Oggi celebriamo la Virgo Fidelis”

Il messaggio della premier Meloni è arrivato dalle sue piattaforme social: “Oggi celebriamo la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. Presidio di legalità e sicurezza, in Italia come all’estero, gli uomini e le donne della Benemerita sono da sempre prezioso punto di riferimento per i cittadini. Ogni giorno svolgono il loro lavoro con grande senso del dovere e spirito di altruismo. Pilastro insostituibile della nostra società, a loro va il nostro più sincero e profondo ringraziamento”. A quello della presidente del consiglio si unisce il messaggio del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana: “Nel giorno della Virgo Fidelis, il mio ringraziamento alle donne e agli uomini dell’Arma che, con impegno e spirito di servizio, lavorano sui territori a garanzia della sicurezza”.