Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Virgo Fidelis, oggi si celebra patrona Arma Carabinieri: significato e curiosità

Cronaca

Il 21 novembre del 1941 terminò la battaglia di Culquaber, in cui i carabinieri diedero tutto ciò che avevano e, nonostante la sconfitta, furono salutati con l’onore delle armi dagli allora nemici del Regno Unito

ascolta articolo

Oggi si celebra la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. Un appuntamento che si rinnova, ogni anno, tra i militari e la “loro” protettrice.  Non è un caso che la data sia proprio quella del 21 novembre. È lo stesso giorno in cui terminò, il 21 novembre del 1941, la battaglia di Culquaber, in cui i carabinieri diedero tutto ciò che avevano e, nonostante la sconfitta, furono salutati con l’onore delle armi dagli allora nemici del Regno Unito. Oggi, tutti in fila, a rendere omaggio alla Vergine, un pensiero anche a chi, da secoli è e resta “fedele” all’Italia e a ciò che rappresenta.

Meloni: “Oggi celebriamo la Virgo Fidelis”

Il messaggio della premier Meloni è arrivato dalle sue piattaforme social: “Oggi celebriamo la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. Presidio di legalità e sicurezza, in Italia come all’estero, gli uomini e le donne della Benemerita sono da sempre prezioso punto di riferimento per i cittadini. Ogni giorno svolgono il loro lavoro con grande senso del dovere e spirito di altruismo. Pilastro insostituibile della nostra società, a loro va il nostro più sincero e profondo ringraziamento”. A quello della presidente del consiglio si unisce il messaggio del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana: “Nel giorno della Virgo Fidelis, il mio ringraziamento alle donne e agli uomini dell’Arma che, con impegno e spirito di servizio, lavorano sui territori a garanzia della sicurezza”.

Cronaca: Ultime notizie

Prima neve a Bergamo, problemi alla circolazione dei treni. VIDEO

Cronaca

Parecchi i disagi sulla linea ferroviaria dopo le nevicate segnalate su un po' ovunque su tutta...

Chieti, famiglia nel bosco. Papà dopo allontanamento figli: terribile

Cronaca

“Sì, purtroppo è successo. Ci hanno tolto i bambini”, ha detto Nathan Trevallion dopo la...

Virgo Fidelis, oggi si celebra patrona Arma Carabinieri: significato

Cronaca

Il 21 novembre del 1941 terminò la battaglia di Culquaber, in cui i carabinieri diedero tutto ciò...

Bergamo, bus studenti scivola su neve: fermo a un passo da scarpata

Cronaca

L'autista è riuscito a frenare e il mezzo si è bloccato di traverso sulla strada. La strada...

Medicina, online foto prove: ministero pronto ad annullare esame

Cronaca

Ieri per 55mila aspiranti medici si è tenuta la prima prova dopo il cosiddetto semestre “filtro”....

Cronaca: i più letti