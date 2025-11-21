Bergamo, bus studenti scivola su neve: fermo a un passo da scarpata

Offerte Black Friday
Bergamo, bus studenti scivola su neve e si ferma a un passo da una scarpata: nessun ferito

L'autista è riuscito a frenare e il mezzo si è bloccato di traverso sulla strada. La strada che percorre la Valle Brembana è rimasta bloccata perché al momento i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a rimuovere il mezzo

Momenti di terrore per 40 studenti stamattina a Rosolo di Serina, nel Bergamasco, dopo che l'autobus di linea con il quale stavano andando a scuola, un pullman della linea Arriva, si è messo di traverso all'altezza di una curva proprio davanti a una scarpata, a causa della neve che sta cadendo sulla zona con circa 20 centimetri presenti nel luogo dell'incidente. Nessuno è rimasto ferito, ma lo spavento è stato tanto perché il bus ha iniziato a scivolare all'altezza di una curva in montagna.

Vigili del fuoco al lavoro per rimuovere il mezzo

L'autista è riuscito a frenare e il mezzo si è bloccato di traverso sulla strada. La strada che percorre la Valle Brembana è rimasta bloccata perché al momento i vigili del fuoco di Zogno non sono ancora riusciti a rimuovere il mezzo.  "Anche le alternative alla provinciale 27 sono difficilmente praticabili",  dice il sindaco di Serina Michele Villarboito. "Occorre massima attenzione: ci sono diverse auto di traverso. È come andare sopra il sapone: le gomme anti neve non bastano, servono almeno le catene". 

