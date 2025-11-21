Alessandro Sallusti lascia il Giornale, arriva Cerno da Il Tempo

Cambia la direzione del quotidiano fondato da Indro Montanelli, mossa che dà il via a un riassetto nelle varie testate del gruppo Angelucci. Lo anticipa il quotidiano economico ItaliaOggi
Alessandro Sallusti lascia la guida de "Il Giornale" ed esce dal gruppo che pubblica anche Libero. Lo rivela il quotidiano ItaliaOggi, secondo cui a guidare il quotidiano fondato nel 1974 da Indro Montanelli, dal prossimo 1° dicembre, sarà Tommaso Cerno, attuale direttore responsabile de "Il Tempo", altra testata del gruppo Angelucci. Secondo quanto emerge Sallusti non avrebbe accettato il ruolo di direttore editoriale e oltre a lasciare la guida del quotidiano non rimarrà nemmeno all’interno del polo editoriale. Per lui pare ci sia un futuro in tv.
Effetto domino
L'uscita di Sallusti dovrebbe dare il via a un effetto domino di riorganizzazione interna delle testate del gruppo Angelucci: Daniele Capezzone, attuale direttore editoriale di "Libero", dovrebbe diventare direttore responsabile al "Tempo". Vittorio Feltri resta alla direzione editoriale del "Giornale" e Mario Sechi alla direzione responsabile di "Libero". Resterebbe scoperta la casella del direttore editoriale di "Libero".