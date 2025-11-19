Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ex Ilva, occupato lo stabilimento di Genova: i lavoratori in sciopero partono in corteo

Cronaca
©Ansa

Dopo la rottura con Palazzo Chigi, è scattato uno sciopero annunciato di 24 ore e i lavoratori sono partiti in corteo verso la stazione di Genova Cornigliano. I sindacati chiedono alle istituzioni di impedire la chiusura degli impianti del nord

ascolta articolo

Con l’ipotesi del “ciclo corto” che potrebbe diventare realtà a causa del fermo degli impianti per i lavori necessari alla de-carbonizzazione, a Genova i lavoratori dell’ex Ilva hanno deciso di occupare lo stabilimento per protestare "contro il blocco degli impianti del nord e il piano che prevede l'aumento della cassa integrazione straordinaria fino a sei mila unità". Dopo un’assemblea durata pochi minuti, in mattinata è partito un corteo verso la stazione ferroviaria di Genova Cornigliano, dove si terrà un presidio ad oltranza. "Sono mille i posti di lavoro a rischio a Genova", denunciano i sindacati. 

La denuncia dei sindacati

"Il piano del Governo porta alla chiusura della fabbrica con la conseguenza che a Genova abbiamo mille famiglie che rischiano di perdere il loro sostentamento e la fine della siderurgia nella nostra città e nel Paese", hanno detto Armando Palombo storico delegato Fiom Cgil della ex Ilva di Cornigliano e Stefano Bonazzi segretario generale Fiom Cgil Genova. "Dal primo gennaio saranno in sei mila a livello nazionale a trovarsi in cassa integrazione e dal primo di marzo chiuderanno tutti gli impianti. Chiediamo alle istituzioni locali di non stare in silenzio e di adoperarsi per contrastare la decisione del Governo e impedire la chiusura di Cornigliano", concludono i sindacalisti.

Potrebbe interessarti

Ex Ilva, rottura tra governo e sindacati, proclamato lo sciopero

Cronaca: Ultime notizie

Ex Ilva, occupato lo stabilimento a Genova: mille lavoratori a rischio

Cronaca

Dopo la rottura con Palazzo Chigi, è scattato uno sciopero annunciato di 24 ore e i lavoratori...

Bimbo 8 anni trovato morto in casa, corpo madre in mare: cosa sappiamo

Cronaca

La donna, originaria della provincia di Reggio Calabria, aveva 35 anni e viveva insieme al figlio...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le parole del capogruppo FdI...

16 foto

Telemarketing, nuova stretta su chiamate indesiderate e sanzioni

Cronaca

Come previsto dalla delibera pubblicata, lo scorso maggio, dall'Autorità per le Garanzie nelle...

Cadavere bimbo otto anni trovato in casa nel Salento

Cronaca

Si tratterebbe del figlio della donna il cui cadavere era stato scoperto in mare nel pomeriggio a...

Cronaca: i più letti