Frana su casa nel Goriziano, recuperato corpo dell'anziana dispersa

Frana su casa nel Goriziano, recuperato il corpo dell'anziana dispersa

Guerrina Skocaj, 83 anni, risultava dispersa da ieri mattina nel crollo dell'abitazione a Brazzano nel comune di Cormons. Il corpo della vittima era stato individuato poco dopo le 22, ma le operazioni di recupero erano state sospese per il maltempo che non consentiva di lavorare in sicurezza, temendo nuovi cedimenti nel pendio. Nella notte, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperarlo

È stato recuperato nella notte dai vigili del fuoco il corpo di Guerrina Skocaj, 83 anni, dispersa nel crollo di ieri mattina dell'abitazione a Brazzano di Cormons, in provincia di Gorizia. Il corpo della vittima era stato individuato poco dopo le 22, ma le operazioni di recupero erano state sospese per il maltempo che non consentiva di lavorare in sicurezza, temendo nuovi cedimenti nel pendio. Quando le condizioni meteo lo hanno consentito, prima di mezzanotte, è avvenuto il recupero.

Il maltempo a Brazzano

In precedenza i vigili del fuoco avevano recuperato il corpo dell'altro disperso: il cittadino tedesco Quirin Kuhnert, 32 anni. Non risultano altre persone disperse. A provocare la frana che ha travolto ha travolto e raso al suolo una schiera di tre case a Brazzano di Cormons sono state le forti precipitazioni, che hanno colpito duramente l'area tra Palmanova e la provincia di Gorizia. I danni più pesanti sono stati registrati proprio a Cormons, dove sono caduti 152 millimetri di acqua in sole sei ore. Il fiume Judrio è tracimato, causando allagamenti diffusi. 

La ricostruzione di un superstite 

Matteo Betteto, 35 anni, enologo, è l'unico sopravvissuto al crollo. Detriti e onda d'urto l'hanno scaraventato a svariati metri di distanza, semi sommerso dalle macerie, da cui l'hanno liberato i vigili del fuoco. "Erano le 5 e ho sentito i massi rotolare e il rumore inconfondibile degli alberi strappati dal terreno", ha raccontato, come riferiscono i quotidiani del gruppo Nem dal suo letto dell'ospedale di Udine. "Ho sentito le urla del mio vicino di casa, Quirin, che lanciava l'allarme. C'era anche la sua compagna, Jessica. Una parte del monte, franata, aveva già investito e distrutto una porzione dell'abitazione di Guerrina Skocaj. Il fango aveva invaso tutta la via. La signora era affacciata alla finestra e chiedeva aiuto per uscire di casa. Era terrorizzata. Ho preso una scala e sono salito per raggiungere la mia vicina. Quirin teneva ferma la scala, appoggiata sui sanpietrini ormai distrutti e spazzati via", ha aggiunto.

Betteto: "Ero sulla scala, sono stato catapultato via"

"Ho raggiunto Guerrina ma mentre l'anziana stava scendendo dalla scalae  siamo stati investiti in pieno dalla seconda frana. Un'enorme colata di detriti e fango. È stata come un'esplosione", ha proseguito Betteto. "Sono stato catapultato a diversi metri di distanza. Sono letteralmente volato e sono stato scaraventato dalla parte opposta della strada. Io mi trovavo sopra la scala, nel punto più alto, e questa è stata la mia salvezza. Purtroppo Guerrina e Quirin, che si trovavano più in basso, sono stati travolti", ha raccontato. Poi ha concluso: "Avevo addosso macerie e detriti ma fortunatamente sono rimasto in superficie. Ho chiamato i soccorsi con il cellulare che avevo ancora con me. I vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 sono arrivati in pochi minuti. Avevo la gamba rotta e non riuscivo a muovermi. Ho perso molto sangue. Volevo solo scappare, allontanarmi e mettermi al sicuro ma non riuscivo a muovermi".

