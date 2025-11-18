Pordenone, bus con studenti in un fosso dopo scontro con una macchina

Offerte Black Friday
Pordenone, bus con studenti in un fosso dopo scontro con macchina. Grave l'automobilista

Cronaca
©Ansa

Il mezzo trasportava una ventina di alunni di alcune scuole di Portogruaro (Venezia). Lo scontro è avvenuto nei pressi di Sesto al Reghena. Grave la donna alla guida dell'auto, mentre l'autista del bus avrebbe riportato lievi ferite

Un bus con a bordo una ventina di studenti è finito in un fossato laterale dopo un violento impatto con una vettura, nei pressi di Sesto al Reghena (Pordenone). Il mezzo, che aveva recuperato gli alunni di alcuni istituti scolastici di Portogruaro (Venezia), è rimasto in bilico appena oltre la carreggiata. L'autista del bus ha riportato leggere ferite per le quali è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso. La donna alla guida dell'auto è stata invece elitrasportata in ospedale: le sue condizioni appaiono gravi. Anche uno degli studenti è stato trasportato in elicottero in ospedale. Il ragazzo lamentava una compressione toracica, ma è sempre rimasto cosciente. Gli altri studenti sono stati comunque sottoposti a una consultazione medica prima di essere riaffidati ai parenti. 

Bus con studenti nel fosso dopo lo scontro con un'automobile
L'auto e il bus sul luogo dell'incidente - ©Ansa

