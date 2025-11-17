Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoti sull’Etna, due scosse di magnitudo 2.6 e 2.4 tra Milo e Pedara

Cronaca
Ingv

La prima scossa è avvenuta alle 04.36 su Monte Fontana, in territorio di Milo, la seconda alle 05.30 sul territorio di Pedara. Altre scosse di assestamento si sono verificate intorno alle 13 tra Pedara e Mascalucia. Non si registrano danni a cose o persone

ascolta articolo

La terra torna a tremare sull’Etna. Questa mattina prima dell’alba due scosse di terremoto sono state registrate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nei comuni catanesi alle pendici del vulcano: la prima alle 04.36 di magnitudo 2.6 su Monte Fontana, in territorio di Milo, la seconda alle 05.30 di magnitudo 2.4, in territorio di Pedara. Diversi i due ipocentri delle due scosse: la prima a 3,7 chilometri di profondità, la seconda molto superficiale, a zero chilometri, valore che l'ha resa nettamente avvertibile in diversi paesi etnei. Alcune altre scosse di assestamento si sono verificate tra Pedara e Mascalucia intorno alle 13. Al momento non si registrano danni a cose o persone.

Ingv

Cronaca: Ultime notizie

Maltempo, emergenza regionale in Friuli Venezia Giulia

Cronaca

Per il Fvg è stata diramata allerta arancione fino alle 12 di domani, 18 novembre. A Brazzano di...

Terremoto sull’Etna, scosse di magnitudo 2.6 e 2.4 tra Milo e Pedara

Cronaca

La prima scossa è avvenuta alle 04.36 su Monte Fontana, in territorio di Milo, la seconda alle...

Digos, agenti aggrediti da cittadini cinesi a Prato

Cronaca

Il gruppo composto da 15 persone aveva tentato un blitz contro alcuni lavoratori impegnati in un...

Maltempo in Friuli, allagato anche il ristorante stellato di Klugmann

Cronaca

L’ondata di maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia ha provocato l’esondazione dello...

Garlasco, il Riesame di Brescia annulla ancora il sequestro a Venditti

Cronaca

I giudici hanno annullato il decreto di sequestro probatorio emesso lo scorso 24 ottobre e hanno...

Cronaca: i più letti