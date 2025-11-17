Milano, scoperto sospetto focolaio legionella: 1 morto e 8 ricoverati

Un sospetto focolaio di legionella è stato identificato nel quartiere di San Siro, a Milano, nell'area di via Rembrandt. I casi segnalati, sottolineano da Ats Milano, sono undici che "presentano fattori di rischio predisponenti per l'infezione da legionella". Una persona è morta e otto sono al momento ricoverate. Sono iniziate le indagini per trovare la causa del contagio con campionamenti nelle abitazioni, di cui si attendono i risultati di laboratorio, e si stanno valutando altri "luoghi sensibili" del quartiere.