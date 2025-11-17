Lecce, cane abbandonato sul balcone cade e muore: proprietario multato

L'imputato è stato condannato per i reati di abbandono e maltrattamento di animali. Il cane, di stazza media, recluso su un balcone di piccole dimensioni ed esposto alle intemperie, è morto cadendo dal balcone, probabilmente a causa della presenza di una panca collocata a ridosso della ringhiera ascolta articolo

Il Tribunale di Lecce, seconda sezione penale, ha condannato per abbandono di animali un imputato ad un'ammenda di 5mila euro, nonché al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile - un'associazione a difesa degli animali da qualsiasi forma di maltrattamento - e al pagamento delle spese processuali. L'imputato, secondo quanto è emerso durante le indagini, ha lasciato il proprio cane su un balcone di piccole dimensioni al terzo piano della palazzina dove vive, in uno spazio assolutamente insufficiente per le esigenze dell'animale, che era esposto alle intemperie e delle volte anche legato ad una corda. L'animale - spiega il Tribunale -, che ha sempre manifestato la propria condizione di assoluta sofferenza e solitudine, è morto cadendo dal balcone, probabilmente a causa della presenza di una panca collocata a ridosso della ringhiera.

Multa di 5 mila euro per abbandono e maltrattamento di animali Il Tribunale di Lecce, seconda sezione penale, con una sentenza emessa il 28 ottobre scorso ha condannato L.Z. per l'abbandono e il maltrattamento di animali (articolo 727 del codice penale) infliggendo una ammenda di 5.000 euro e il risarcimento nei confronti della parte civile (un’associazione a difesa degli animali ) e al pagamento delle spese processuali, comprese le spese sostenute dalla parte civile. Approfondimento Giornata del gatto nero: le leggende e i miti da sfatare