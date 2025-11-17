Il fatto è avvenuto ieri sera, 16 novembre, durante la partita della Nazionale. La ragazza, 24 anni, vive a Milano ed era andata allo stadio per fare il tifo per il suo Paese ma durante la partita si è sentita male ed è dovuta andare in bagno. Il giovane accusato, di 25 anni, si è difeso raccontando di essersi avvicinato per soccorrerla

Una ragazza di 24 anni ha denunciato di essere stata molestata durante la partita Italia-Norvegia del 16 novembre a San Siro. La giovane norvegese, che vive a Milano e che era andata allo stadio per fare il tifo per il suo Paese, ha accusato un addetto alle pulizie del Meazza, un ragazzo di 25 anni di origini egiziane, di averla molestata nei bagni dello stadio mentre era in corso la partita delle due Nazionali.

Cosa è successo

La ragazza ha riferito agli inquirenti di essersi sentita poco bene durante la partita e di essere quindi andata in bagno, accompagnata da un'amica che è rimasta fuori. All’interno del locale c’era il giovane che si sarebbe avvicinato da dietro e l’avrebbe toccata nelle parti intime. Una volta uscita dal bagno, la ragazza ha riconosciuto il 25enne e l’ha indicato agli steward che l’hanno fermato e portato dalla polizia presente allo stadio. Il giovane si è difeso raccontando di essersi avvicinato per soccorrerla. Sull'episodio indaga la polizia e ora il ragazzo è indagato a piede libero per violenza sessuale