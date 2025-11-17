Digos, agenti aggrediti da cittadini cinesi a Prato

Il gruppo composto da 15 persone aveva tentato un blitz contro alcuni lavoratori impegnati in un sit in. Bloccati in tre: sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni

Due agenti della Digos feriti e altri aggrediti a Prato da un gruppo di 15 cittadini cinesi che avevano tentato un blitz contro alcuni lavoratori impegnati in un sit in. La polizia era in servizio di ordine pubblico. I cittadini cinesi volevano raggiungere un gazebo di lavoratori pakistani e di altre nazionalità che protestano per vedersi riconoscere il contratto di lavoro da imprese della filiera dell'abbigliamento. Tuttavia gli stessi aggressori, riporta la procura di Prato, non hanno esitato a scagliarsi e a usare violenza contro la Digos.

Lesioni per due poliziotti curati al pronto soccorso

L'episodio risale alla mattinata di oggi. Due poliziotti della questura di Prato hanno subito lesioni e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale cittadino. La procura parla di aggressione da parte di oltre 15 cittadini cinesi usciti dal capannone del Consorzio Euroingro srl, in via Gora del Pero, dove hanno le attività diverse ditte cinesi che producono accessori per l'abbigliamento. Quando il gruppetto ha inteso raggiungere, per 'punirli', i lavoratori extracomunitari posizionati a un gazebo nelle vicinanze, gli agenti della Digos sono dovuti intervenire per scongiurare l'aggressione agli operai. Nel tafferuglio il personale della Digos è stato colpito. La polizia ha comunque bloccato tre cinesi di 27, 30 e 60 anni, regolari in Italia, e la procura procede contro questi per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Indagini in corso per individuare gli altri appartenenti al gruppo uscito dal capannone.